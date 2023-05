La solidarietà continua Fondi per l’ex Limonetti e cinque idropulitrici

Sono varie le iniziative di solidarietà a favore di coloro che sono stati colpiti dalle calamità della scorsa settimana. Libera Emilia-Romagna lancia la campagna di raccolta fondi ‘Tin Bota’ per permettere alla cooperativa sociale ForB di Forlì di riprendere le attività. ForB gestisce immobili e terreni confiscati per reati di usura e assegnati, in concessione gratuita mediante convenzione, dal Comune di Forlì: si tratta in particolare del complesso ‘ex Limonetti’, cinque ettari che sono tornati a produrre ortaggi e cereali. Un’area strappata alla mafia in cui le persone in inserimento si prendono cura delle colture per restituire alla comunità i propri spazi: gran parte di questi terreni sono allagati e inutilizzabili. L’Iban è: IT51V0538702400000002024879 con la causale ’Tin Bota’.

La Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A, che ha sede a Ravenna, ha consegnato all’associazione SOS Protezione Civile di Forlì cinque idropulitrici, di cui tre a compressione, affinché siano immediatamente utilizzate nelle operazioni di pulizia in corso nelle aree di Forlì. Alla consegna, presso il Palazzetto dello sport di Villa Romiti, erano presenti Francesca Romana Vagnoni, presidente della Fondazione Lions Clubs, Mario Boccaccini, secondo vice governatore del Distretto Lions 108A, Giulia Margotti, presidente del Lions Club Forlì Host, Stefano Valmori, coordinatore del Quartiere Romiti. Anche il Lions Club Forlì Host e il Lions Club Forlì Valle del Bidente sono impegnati sul fronte dell’emergenza. A Forlì in particolare, presso il Palazzetto dei Romiti, diversi soci dei due sodalizi hanno offerto supporto logistico alla distribuzione di attrezzature e pasti fin dai primissimi momenti dopo il disastro. Ascom - Confcommercio Forlì a nome di tutti gli associati ringrazia per la sensibilità e la fattiva collaborazione la Federazione MOda Italia e la Federazione Italiana Pubblici Esercizi per gli invii del materiale ad aiuto dei nostri territori. Nello specifico la Federazione Moda Italia ha inviato una ventina di colli contenenti principalmente abbigliamento per bambini, la FIpe ha inviato un furgone contenente materiale per la pulizia: prodotti per la l’igiene della persona e per la pulizia della casa dai detergenti all’attrezzatura. Il Roma club Forli, in collaborazione con altri 2 club della Romagna, ha attivato una raccolta fondi rivolta a tutti i Roma club in Italia e nel mondo ed estesa anche ai tifosi di altre squadre. L’Iban è IT 06 F 08542 13200 000000265540 con la causale: ‘Emergenza Alluvione Forlì e Romagna’.

Parte a Forlimpopoli l’iniziativa ‘Ri-coloriamo il mondo’ per la raccolta di materiali di cancelleria e libri in sostegno ai bambini delle famiglie colpiti dall’alluvione. Le mamme dell’asilo nido La casa di Mary Poppins in collaborazione con il Comune raccolgono materiale nuovo o in ottime condizioni. Il punto di raccolta è ‘MammaMamma’ in via G. Matteotti 14C. Info: 337 1195828.

Matteo Bondi