La solidarietà continua. Regalati 9mila euro di libri

L’associazione Salute e Solidarietà ha devoluto 9.000 euro in buoni acquisto per testi scolastici a 113 studenti alluvionati dei quartieri San Benedetto e Romiti. Si tratta del frutto delle libere donazioni ricevute nei giorni dell’emergenza da parte di tantissime persone, non solo forlivesi. Un contributo che ha permesso all’associazione presieduta da Giorgio Maria Verdecchia di dare sostanza a uno dei tantissimi progetti sociali rivolti alle famiglie e alla comunità che ne rappresentano una delle finalità statutarie. La donazione delle somme si è svolta in due distinti momenti pubblici.

Il primo giovedì scorso alle 10,30 alla scuola primaria Dante Alighieri, dove è stato consegnato un assegno del valore di 3.900 euro che permetterà a 13 ragazzi residenti nel quartiere San Benedetto e iscritti al primo anno delle scuole superiori, di acquistare i libri di testo per l’anno scolastico appena iniziato. Erano presenti i genitori degli alunni, un gruppo di ragazzi, i rappresentanti del Comitato di Quartiere e dell’Istituto Comprensivo 4. Proprio la dirigente scolastica di quest’ultimo, Anna Starnini, ha voluto citare un detto africano: "Per educare un ragazzo ci vuole un villaggio", a significare l’interazione e il concorso di tutte le componenti di una collettività: famiglia, scuola, contesto sociale, mondo delle associazionismo.

La seconda cerimonia si è tenuta venerdì alle 17,30 alla Pio Squadrani e l’associazione ha consegnato un assegno di 5.000 euro finalizzato all’acquisto di testi scolastici per 100 studenti residenti soprattutto nel quartiere Romiti, rappresentato dal presidente Stefano Valmori, ma anche nei quartieri Cava e Villanova e iscritti dal 2° al 5° anno di corso negli istituti d’istruzione superiore forlivesi.

Un momento che è stato condiviso con la Protezione Civile di Forlimpopoli, anch’essa promotrice di una donazione di 2.000 euro a favore della scuola del quartiere.

Matteo Bondi