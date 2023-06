La solidarietà nasce online "Facciamo conoscere chi ha perso tutto"

Storie di persone comuni, di commercianti, insegnanti, studenti, genitori e figli. Il filo conduttore che le unisce è l’alluvione che lo scorso 16 maggio ha devastato la Romagna. A raccoglierle sono stati cinque ‘unfluencer’ (proprio così, con la ‘u’ iniziale), ovvero cinque giovani attivissimi – e seguitissimi – sui social che hanno dedicato il loro tempo a parlare con le persone che vivono nei quartieri più colpiti di Forlì, registrandone le testimonianze per raccoglierle e metterle a disposizione di tutti online.

L’idea partita dall’associazione forlivese ‘Un’altra storia’, con il sostegno di Federfiori Emilia-Romagna, Ascom Confcommercio, e l’aps Eris Bravi. "Dal 2018 – racconta la presidente di ‘Un’altra storia’ Valentina Vimari – siamo impegnati in campagne di sensibilizzazione etiche e sociali, condotte con l’aiuto dei giovani ‘unfluencer’ che ci aiutano nella diffusione social, promuovendo comportamenti altruisti e benefici e insegnandoci un modo sano di utilizzare web. L’alluvione ci ha messo di fronte al desiderio di dare una mano a modo nostro, focalizzandoci sulle storie individuali di chi ha vissuto il trauma in prima persona".

Alle storie è associato un Iban al quale tutti potranno donare la cifra che desiderano. "I fondi raccolti – sottolinea Valentina Vimari – saranno devoluti direttamente alle persone per aiutarle nella ricostruzione delle loro case o nel riavvio delle loro imprese. È un modo, questo, per dare una mano concretamente, ma anche per tenere alta l’attenzione su un’emergenza che, altrimenti, rischia di venire dimenticata".

Così, sullo schermo, prendono vita le parole di Paola, della cartoleria Block Notes che racconta dell’acqua che ha divorato il suo negozio e ora si sposterà in un altro quartiere; del macellaio Andrea che ha descritto quando il fango è arrivato all’altezza della vita mentre cercava di mettersi in salvo; del veterinario Antonio che ha perso i macchinari della sua clinica e di tanti altri ancora.

Gli ‘unfluencer’, a differenza dei loro colleghi influencer, in video non compaiono mai: sentiamo la loro voce che fa domande, ma non ci sono volti: i riflettori sono tutti puntati su chi ha subito i danni dell’esondazione e sui loro racconti a un mese dall’evento che ha cambiato la loro vita. A contribuire al progetto, tra gli altri, anche Ascom Confcommercio: "Crediamo molto nell’iniziativa – commenta il direttore Alberto Zattini –, ma allo stesso tempo non ci aspettiamo nulla: solo solidarietà e senso di comunità. Un abbraccio a chi ha tanto sofferto. Ogni euro donato può davvero fare la differenza per queste persone che ora stanno faticosamente ripartendo".

I video saranno man mano caricati sulle pagine social Unfuencer, Un’altra storia Aps e Nxwss. L’iban al quale è possibile donare è: IT07E0306909606100000196443 , intestatario: Un’altra storia Aps, causale: Storie di Romagna.

Sofia Nardi