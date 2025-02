La solidarietà non si ferma. Donazioni di Unpli e Romiti

Il ricordo dell’alluvione è ovviamente ancora vivo non solo in chi l’ha subita, ma anche in quanti si sono spesi per dare una mano e ancora lo fanno. Proprio nei giorni scorsi il comitato Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) dell’Emilia-Romagna ha completato la distribuzione dei fondi raccolti a favore dei territori colpiti dagli allagamenti che hanno causato nella nostra regione, lo ricordiamo, 17 vittime e decine di migliaia di sfollati. I fondi (36mila euro in totale) sono stati assegnati a tutte le Pro loco che hanno presentato domanda per ricevere tale donazione. Per il comprensorio forlivese hanno ricevuto fondi Fratta Terme, Terra del Sole, Premilcuore e San Zeno.

A seguito dell’alluvione, infatti, l’Unpli nazionale in collaborazione con il Comitato regionale, si è subito attivata per soccorrere le comunità e le Pro loco alle prese con ingenti danni alle sedi e all’organizzazione delle proprie attività. Fin da subito in tantissimi hanno aiutato a mettere in sicurezza centri abitati, fiumi e strade, fornendo anche contributi economici, viveri, attrezzature e beni di ogni genere. Il supporto e gli aiuti sono arrivati da tutta Italia, soprattutto grazie all’organizzazione di eventi, cene e serate di raccolta fondi che hanno generato un circolo virtuoso di collaborazione fra Pro loco, amministrazioni e aziende locali, che consentiranno pure scambi turistici, culturali ed enogastronomici.

Cambiando scenario, un gesto nobile è stato poi quello del quartiere Romiti, com’è noto uno dei più colpiti dalla tragica alluvione del 2023, che nonostante i tanti danni subiti adesso ha voluto offrire un suo aiuto a un’altra comunità martoriata dall’acqua, anch’essa devastata dalle esondazioni di due anni fa ma in questo caso colpita pure dagli allagamenti più recenti, quelli avvenuti con il forte maltempo del settembre scorso: i quartieri Villanova e San Benedetto.

Nel dettaglio, la parrocchia di Santa Maria del Voto-Oratorio San Filippo Neri dei Romiti, in collaborazione con il proprio Comitato di quartiere, ha consegnato qualche giorno fa alla Caritas diocesana 5.320 euro e la donazione sarà destinata appunto alle famiglie alluvionate dei quartieri Villanova e San Benedetto. La donazione è stata possibile grazie alla somma di denaro raccolta durante il Concerto di Natale.

"L’obiettivo di questo evento, che viene realizzato da 23 anni – ha spiegato a nome della Comunità dei Romiti Nadia Fornasari Valmori, unitamente agli altri organizzatori dell’iniziativa –, è sempre quello di fare beneficenza e al tempo stesso dare la possibilità a tutti coloro che vogliono di ascoltare musica e bel canto, in una giornata di festa, essendo un concerto a ingresso è libero. Con questo piccolo gesto, come Comunità e Quartiere Romiti – ha concluso Nadia Fornasari Valmori – abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza a chi è stato nuovamente colpito"