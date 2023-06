La solidarietà non si ferma Oltre i confini e in città

Anche a distanza di tre settimane dall’alluvione che ha colpito la città, continuano a moltiplicarsi le iniziative solidali, scongiurando, almeno per adesso, il timore dei colpiti di essere abbandonati.

Aiuti provenienti da diverse categorie di cittadini, come undici taxisti del Consorzio Taxisti Forlivesi, che dopo la collaborazione con il Comune per la distribuzione di buoni taxi per persone alluvionate, hanno raccolto una somma da devolvere alla città.

Libertas Atletica Forlì invece ha pensato ai bambini delle famiglie colpite e, con l’avvicinarsi dell’estate, ha deciso di rendere gratuita per loro l’iscrizione al centro estivo ‘Estate in Pista’ al Campo Scuola Gotti di via Campo di Marte, dal 12 giugno al 28 luglio. L’iniziativa è valida per tutti i ragazzi che risiedono nei quartieri e nelle vie maggiormente danneggiate, grazie a una mappatura fornita dalla protezione civile. Per iscriversi è necessario consultare il link www.libertasatleticaforli.itcento-estivo oppure contattare il responsabile Francesco Bertozzi al numero 340. 9907436.

Anche il mondo dell’arte vuole contribuire ad aiutare chi si trova in maggiore difficoltà attraverso il progetto ‘Romagna tin bota’ del fotografo cesenate Marco Onofri, che coinvolge fotografi e illustratori anche internazionali, tra i quali persino Oliviero Toscani, Alec Soth, Stephen Shore, Toni Thorimbert, che hanno donato una loro opera sottoforma di ’stampa fine art’. Le immagini possono essere acquistate attraverso una piattaforma accessibile dal sito www.romagnatinbota.it e le donazioni devono essere superiori ai 100 euro. L’organizzatore ha riferito che in soli sette giorni sono stati già raccolti 40mila euro ma l’obiettivo finale è di arrivare a 100mila. Il totale verrà poi gestito da Legacoop.

Questa sera invece avrà luogo l’evento di beneficenza ’Ten bota!’ dalle ore 19 a Villa Carolina, in via Tomba a Vecchiazzano, organizzato da un gruppo di associazioni, fra cui ControSenso Club. Durante queste ore di festa suoneranno vari artisti e gruppi della città, come il gruppo ’I Santini’ e il giovane talento Clemente Guidi. A seguire due dj set targati Academia, Glauco Guicciardi, Filippo Spinelli e Industree. Il costo dell’ingresso è di 5 euro a persona e il totale verrà poi devoluto in beneficienza.

Non mancano gli aiuti dalla città, ma anche l’attenzione oltre i confini è molto alta. A Pesaro, per esempio, gli studenti del Liceo Scientifico ‘G. Marconi’ hanno raccolto circa 500kg di alimenti insieme a prodotti di prima necessità da devolvere, tramite la Fondazione Banco Alimentare Marche, alla Caritas di Forlì.

Dalla Francia arriva invece l’iniziativa di un’insegnante di italiano forlivese, che insieme ai suoi alunni del liceo Pravaz di Pont-de-Beauvoisin ha organizzato una vendita di dolci, ricavando così una somma di 356 euro, poi versati sul conto della protezione civile dell’Emilia Romagna.

Martina Rossi