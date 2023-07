La solidarietà non si ferma Tante ancora le donazioni, aiuti preziosi per il territorio

È un’ondata di solidarietà inarrestabile quella che sta investendo la città dopo l’alluvione di maggio, con cifre più o meno grandi ma un cuore comunque sconfinato. Ha superato il milione di euro la raccolta fondi lanciata da Confcooperative Romagna il 4 maggio scorso, all’indomani della prima alluvione, per aiutare le cooperatrici e i cooperatori colpiti dalla calamità.

Ad oggi i fondi raccolti sono 1.046.800 euro che verranno erogati nel corso del mese di luglio direttamente sui conti corrente delle 521 persone che hanno subìto danni. I beneficiari del contributo sono stati segnalati da 52 cooperative associate e provengono da tutte le zone alluvionate della Romagna e del bolognese. "La campagna è andata molto bene – commenta il direttore di Confcooperative Romagna Andrea Pazzi –. Abbiamo registrato oltre 160 donatori, tra questi, anche la Bcc ravennate, forlivese e imolese".

Numerose le iniziative portate avanti dal Lions Club. Nel quartiere Romiti fra le strutture più colpite c’è la sede del ‘Gruppo educazione alle arti marziali’ di viale Bologna: i locali della palestra, abitualmente frequentata da un centinaio di iscritti, tra i 5 e i 17 anni, sono stati invasi dall’acqua e tutti gli arredi sono stati danneggiati. Per favorire l’acquisto di nuovi materassini il Lions Club Forlì Host ha donato 2.000 euro alla società sportiva presieduta da Sara Tedaldi e diretta da Emanuele Tedaldi.

Da diversi giorni presso la parrocchia di San Benedetto è insediato un centro di ascolto della Caritas diocesana dove vengono mappate le esigenze dei residenti: il Lions Club Forlì Host, presieduto da Giulia Margotti ha voluto devolvere loro la somma di 3.500 euro. Proprio nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia del passaggio delle consegne del Lions Club Forlì Valle del Bidente, tra il past president Luca Milandri e il nuovo presidente Giovanni Battista Furno, il quale ha annunciato che nei prossimi giorni verrà consegnata una prima tranche di beni, richiesti dall’Istituto comprensivo numero 5 ‘Tina Gori’ dei Romiti, per un valore di circa 2.200 euro. Ai fondi stanziati dal club si sono aggiunti 2.100 euro donati dal Lions Club Costigliole d’Asti.

Sempre alle scuole del quartiere più colpito sono stati indirizzati i 1.950 euro raccolti dall’Istituto comprensivo ‘Vincenzo Pagani’ di Monterubbiano (in provincia Fermo). Alla cifra si è aggiunta la donazione da parte dell’Avis di 300 euro. Un’altra donazione destinata all’acquisto di materiale scolastico arriva dal circolo Arci Cava-Villanova e Coop Rivalta che hanno donato 500 euro all’associazione genitori della scuola media ’Mercuriale’ dei Romiti. La squadra di calcio under 15 del Tau Altopascio,ha organizzato spontaneamente una raccolta fondi riuscendo a racimolare 658 euro da destinare alle vittime dell’alluvione. Ancora focus sui più giovani: grande risultato per la raccolta fondi lanciata da Agesci Emilia-Romagna in favore dei gruppi scout alluvionati: in sole sei settimane sono state ricevute donazioni per 42.700 euro (la raccolta è ancora aperta). I fondi andranno ad aiutare 15 gruppi delle zone di Forlì, Ravenna, Faenza, Cesena e Imola, che a causa dell’alluvione hanno registrato danni a sedi, materiali e attrezzature personali. È giunta a termine anche l’iniziativa portata avanti dalla Galleria Manoni 2.0 dal titolo ‘L’arte per gli alluvionati della Romagna’ che aveva coinvolto diversi artisti i quali hanno messo in vendita le loro opere a scopo benefico, mentre l’Osteria del Ferrovecchio ha organizzato degli aperitivi solidali. L’intero ricavato, 8.150 euro, è stato già versato all’iban del Comune riservato all’emergenza.