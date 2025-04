La solitudine che ci separa, un tema ancora attuale

Oggi i medici prescrivono relazioni umane. Questa è la frase che più mi ha colpita dello spettacolo ’Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli, di e con Simone Cristicchi, scritto con Simona Orlando, con canzoni inedite di Cristicchi e Amara. Andato in scena il 12 e 13 aprile al teatro Diego Fabbri di Forlì.

Lo spettacolo racconta di uno dei santi più famosi della storia, forse il più famoso: San Francesco. Che in questo spettacolo viene raccontato da due figure: Cencio e un narratore. Entrambi lo raccontano al loro tempo: il primo nel 1200, il secondo nel 2025. Entrambi sono interpretati da Cristicchi.

Ciò che mi ha colpita di più è il fatto che lo spettacolo parli del tema della solitudine. Mi sono sentita come rappresentata dalla frase che ho riportato prima. Oggi viviamo in una società in cui non stiamo più insieme, siamo tutti divisi, anche quando siamo insieme, non siamo veramente insieme. Siamo sempre divisi da uno smartphone o da emozioni divisive come l’imbarazzo.

Rimarremo sempre così o arriveremo ad un punto in cui ci uniremo sciogliendoci?

Atena ZaccaroniLiceo Artistico e Musicale Canova, classe 2ªQCoordinamento: Centro Diego Fabbri ETS di Forlì