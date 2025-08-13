"La sosta a 10 centesimi l’ora?. L’idea per il centro era nostra"

"L’idea della sosta a dieci centesimi è nostra". A rivendicarlo il direttore di Confcommercio Alberto Zattini che, in una lunga nota, commenta il "rapporto privato" tra il Comune di Forlì, nella persona dell’assessore Giuseppe Petetta, con il direttore di Confesercenti Giancarlo Corzani: "Abbiamo appreso dai media locali di una telefonata tra Comune e Confesercenti, nella quale si è parlato di parcheggi – comincia Zattini –. Un tema toccato in questi giorni proprio da Ascom, che ha duramente criticato l’amministrazione comunale per la decisione di introdurre la sosta a pagamento in via dei Gerolimini. Ora Comune e Confesercenti hanno sentito il bisogno di telefonarsi".

Zattini prosegue: "Vorremmo ricordare che la ricetta proposta da Corzani di stabilire una sosta a 10 centesimi in centro per la prima ora arriva datata: presentammo questa idea almeno all’inizio della scorsa legislatura ma raccogliemmo solo dinieghi, a partire da Corzani fino ad arrivare all’amministrazione comunale che riteneva la nostra proposta troppo onerosa per le casse comunali. Forse oggi si sono resi conto che quello che abbiamo sostenuto per anni era un’esigenza reale per il commercio: la necessità di creare identiche condizioni di competitività tra i vari poli commerciali della città, da quelli artificiali a quello rappresentato dalle piccole e medie imprese del commercio".

Per quanto riguarda il tema del confronto tra il direttore di Confesercenti e l’assessore Petetta, "il nostro rapporto è sempre stato trasparente, mentre ricordiamo che è stata proprio Confesercenti a depositare un esposto alla Procura nei confronti del Comune contro la costruzione di Esselunga. Emerge una triste realtà: l’amministrazione può fare quello che vuole, senza confronti, sfruttando la debolezza dei corpi intermedi che hanno taciuto, in tutti questi anni, su tanti temi. Noi continueremo a farci sentire".