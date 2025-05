La sosta al Monumento. Alle 18.30 messa al Seminario

Oggi alle 8.45 si terrà un momento simbolico al ’Monumento del ricordo’ a Porta Schiavonia, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, del Comitato Unitario Vittime del Fango e dei comitati di quartiere. Nel pomeriggio, alle 18.30, sarà celebrata una santa messa presieduta dal vescovo Livio Corazza al Seminario vescovile in via Lunga, uno dei luoghi più colpiti dall’alluvione. Le iniziative continueranno con l’appuntamento di domani alla Collina dei Conigli del parco urbano Franco Agosto dove, dalle 16 alle 23, è in programma una manifestazione di musica e riflessioni dal titolo ’Note emerse’.