’La sparanoia’: amara satira politica domani al teatro di Modigliana

Con ‘La Sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo’, riparte domani alle 21 la stagione del Teatro dei Sozofili di Modigliana. Lo spettacolo è ideato e scritto da Niccolò Fettarappa, sul palcoscenico insieme a Lorenzo Guerrieri, con il contributo intellettuale di Christian Raimo. I due autori, attori e registi pluripremiati e apprezzati del panorama nazionale, ci offrono l’amara riflessione di un giovane sulla morte della Sinistra e sulla remissività della sua generazione, diventata imperturbabile ai soprusi sociali e culturali. I due interpreti raccontano con grande umorismo, attraverso situazioni quotidiane, le colpe di quella generazione ormai matura che non è riuscita a donare ai giovani un futuro certo, determinando insoddisfazione, repressione, depressione e ansia. Senza alcuna pietà lo spettacolo accende il ‘focus’ sui giovani ormai addomesticati: una generazione che alle strategie d’attacco preferisce le previsioni meteo e i lavaggi delicati. Quindi nasce il problema: che farsene di una bomba? Scagliarla come una molotov contro qualcuno o piuttosto lasciarla lì ad aspettare che si spenga? Nel racconto si alternano le notizie, i giochi di parole e situazione grottesche, in cui si cerca di indagare con ironia pungente la Sinistra di oggi, o meglio quel che ne resta nella politica e nel costume. E alla fine compiono un gesto emblematico con pistole e fucili ad acqua rivendicando questo come il loro atto rivoluzionario. Per prenotare 348.1544901 (anche whatsapp), domani dalle 10 alle 13; nei giorni di spettacolo, a partire da due ore prima dell’inizio. Biglietti anche online su Vivaticket.

Giancarlo Aulizio