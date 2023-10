La ‘Spiritual art’ di Marina Sassi alla Manoni

Alla Galleria Manoni di Corso Garibaldi 55a, Forlì, espone fino al 21 ottobre la pittrice forlivese Marina Sassi. ‘Spiritual art’ è il titolo della mostra che spazia fra immagini sacre, figure umane, cavalli, cigni e tanto altro. In tutte le opere è presente una notevole forza espressiva alimentata dalla forza dei segni e dei colori. E’ la storia di un’anima che osserva il mondo e trae da ogni cosa ispirazione e forza. Le sue opere sono presenti in Svizzera, Germania, Stati Uniti e Italia. Ha partecipato a diverse collettive negli Stati Uniti e in Italia.