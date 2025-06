La squadra di Billi perde la vicesindaca Zoli

La notizia è giunta inattesa alle 17.38 di ieri: la vicesindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole lascia la giunta guidata dal primo cittadino Francesco Billi. Che, come prassi, saluta con stima la compagna di un viaggio iniziato esattamente tre anni fa e che sembrava destinato a concludersi nel giugno 2027, alla naturale scadenza del mandato.

"Intendo ringraziare a nome dell’intera squadra l’avvocato Silvia Zoli, che in questi anni ha contribuito in maniera concreta al raggiungimento di importanti obiettivi e a impostare la pianificazione del mandato con notevole competenza – scrive la fascia tricolore –. Non solo la cessione delle quote delle Terme, ma anche la nuova palestra scolastica, il Comune Cardioprotetto e tante altre sfide programmatiche si sono risolte positivamente anche grazie alla sue capacità istituzionali e professionali", si specifica nella nota di Billi emessa in nome di tutta la sua squadra.

Terrasolana classe 1967, Zoli deteneva infatti le deleghe alle politiche di bilancio, all’urbanistica, alle società partecipate, al termalismo e agli affari legali. Non è dunque da escludere che il perseguimento di obiettivi ambiti quali la privatizzazione del compendio termale e la chiusura del cantiere della palestra abbiamo contribuito alla scelta di una professionista schiva quanto molto apprezzata.

Nel comunicato diramato dagli uffici municipali di viale Marconi 81 si indicano "motivi personali" all’origine delle dimissioni di Silvia Zoli. Versione confermata da persone vicine alla giunta: sarebbe dunque da escludere l’ipotesi di uno strappo interno al governo cittadino del Comune termale e mediceo. "Ritengo che il nostro percorso insieme sia stato proficuo e di crescita personale, oltreché amministrativa – prosegue Billi, congedando la penalista, che si appresta a celebrare i trent’anni di avvocatura –. Ribadisco dunque la mia sincera gratitudine per tutto il tempo che ci ha dedicato e le auguro i futuri traguardi che merita".

Nel ruolo di vicesindaco è stata promossa Catia Conficoni, già in giunta in qualità di assessore alla città della musica con deleghe alla cittadinanza attiva, all’associazionismo e alle politiche di pari opportunità. Iscritta alla Siae come autrice di musica e testi, Conficoni è l’ideatrice del fortunato concorso canoro per bambini ‘Vocine Nuove’, fratellino minore del Festival.

Entra in giunta poi a colmare il posto improvvisamente rimasto libero Alessandro Ferrini, infermiere nel reparto di rianimazione, consigliere dell’Unione dei Comuni e dirigente sindacale di Nursind Romagna, in consiglio comunale già nella precedente legislatura in quota in quel caso alla minoranza.

Manifestazioni di gratitudine verso Zoli e augurio di buon lavoro ai nuovi vicesindaco e assessore sono giunte da parte di Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e di Francesco Maria Caponetto, coordinatore comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. "Come Fratelli d’Italia non possiamo che sottolineare l’ottimo lavoro svolto dal vicesindaco avv. Silvia Zoli, responsabile provinciale del dipartimento giustizia del partito – scrivono i due rappresentanti di FdI –. Siamo soddisfatti del lavoro che sta svolgendo la giunta Billi, alla quale rinnoviamo totale fiducia, e auguriamo buon lavoro al neo vicesindaco Catia Conficoni e al neo assessore Alessandro Ferrini".