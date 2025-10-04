La Squadrani rinasce. Aule imbiancate e sicure:. Romiti, la scuola torna ad ospitare i primi alunni

Si era allagata addirittura prima dell’alluvione vera e propria, la scuola elementare Pio Squadrani dei Romiti che, già nei primissimi giorni di maggio 2023, aveva visto riempirsi d’acqua il piano interrato. Nei giorni successivi la situazione non ha fatto che peggiorare. Una situazione critica già da anni, che ha imposto dei lavori di rigenerazione totali partiti nell’autunno del 2023, imponendo il trasferimento degli studenti nelle sale del seminario vescovile, tramite un sistema di navette che, dai Romiti, facevano la spola fino a via Lunga. Ora i lavori non sono completati, ma le prime classi di bambini sono tornate a studiare in un’ala della Squadrani completamente rinnovata, in attesa che il completamento dell’ultima ala riunisca, finalmente tutti quanti.

"Come uffici – spiega l’ingegnere del Comune Gianluca Foca – richiedevamo questo intervento già dal 2019, ma solo nel 2022, con l’arrivo dei fondi Pnrr, siamo riusciti a ottenere un primo finanziamento, poi allargato perché i lavori sono risultati più onerosi del previsto. Il progetto complessivo – continua – ha un costo di 3 milioni e 300mila euro, dei quali 2 milioni e 200mila finanziati dal Pnrr, mentre il restante è a carico del Comune". Il cantiere è stato studiato per minimizzare i danni: "Abbiamo volutamente strutturato i lavori in maniera verticale, così che interessassero una parte dell’edificio alla volta".

La consegna è prevista per il settembre del 2026: "Siamo avanti con i lavori – conclude l’ingegnere – e non stiamo riscontrando problemi particolari". Così, mentre una metà della scuola è in mano ai muratori, nell’altra – candida e nuova di zecca – i bambini seguono regolarmente le lezioni: le altre 5 classi che mancano all’appello, come ogni mattina sono salite sulle navette e sono nei loro banchi, in via Lunga: "Un’organizzazione complessa – tiene a sottolineare l’assessora alla Scuola, Paola Casara – resa possibile da una fitta collaborazione con il personale scolastico, i genitori e il comitato di quartiere, che si è sempre prestato a darci una mano. Parallelamente a questi – prosegue Casara – sono stati portati avanti degli interventi anche su un altro istituto qua vicino, la ‘Tempesta’, alla Cava: un modo per ridare vita a questi due quartieri gravemente colpiti dall’alluvione".

È commossa la dirigente scolastica, Daniela Bandini: "Il completamento di questo primo stralcio di lavori è frutto di un connubio di risorse economiche e umane. Negli ultimi anni per noi è stato tutto molto difficile, più di quanto si possa immaginare, ma tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto per i bambini, che sono la nostra forza". Torna con la memoria ai giorni dell’alluvione, il sindaco Gian Luca Zattini, mentre ammira i laboratori imbiancati di fresco, memore di quando erano sommersi dall’acqua: "Quando l’alluvione devastò il quartiere, voi vi siete organizzati e in tempi record siete tornati a essere un punto di riferimento per le famiglie, senza polemiche, ma solo con la voglia di aiutare. Questa scuola è l’esempio di cosa si possa fare quando si uniscono le forze per raggiungere un obiettivo".

Sofia Nardi