La ‘Squadrani’ verso il grande trasloco "Bus gratuito e volontari per gli alunni"

Trasloco in vista, per il prossimo anno scolastico, per 5 classi della scuola primaria ‘Pio Squadrani’ dei Romiti al seminario di via Lunga. Lo spostamento sarà causato dai lavori di adeguamento cui sarà sottoposto l’edificio: in particolare si tratta del miglioramento sismico e della riqualificazione architettonica di aule, bagni, mensa e interrati dell’edificio di proprietà comunale. Per dibattere sui temi in questione, martedì sera si è tenuta una riunione del comitato di quartiere Romiti con una ventina di genitori a chiedere le specifiche logistiche del trasloco che partirà a settembre.

Il plesso scolastico, che si trova a fianco del palasport Villa Romiti, beneficerà di un contributo di un milione e 540mila euro del Pnrr a cui l’amministrazione comunale aggiungerà un finanziamento necessario per completare l’opera, con un costo complessivo di circa 3,3 milioni di euro. Nel febbraio scorso il ministero ha confermato il finanziamento e si è proceduto con la fase di gara vera e propria, con aggiudicazione prevista a luglio. I lavori dovranno essere effettivamente avviati entro il prossimo settembre e si articoleranno in due anni, suddivisi in due blocchi separati dell’edificio. Saranno quindi spostate in una sede temporanea 5 classi della ‘Pio Squadrani’: la collocazione prescelta è una porzione del seminario di via Lunga, già utilizzato anche durante la pandemia da altri istituti. Dista 3,5 chilometri dalla ‘Squadrani’. I lavori saranno terminati entro settembre 2025.

"Siamo a disposizione delle famiglie – ha spiegato Stefano Valmori, coordinatore del comitato di quartiere dei Romiti – per tutte le richieste che emergeranno. Presenteremo al Comune di Forlì le questioni che, di volta in volta, saranno dibattute nel quartiere. Dal 13 aprile sarà inoltre attivo un link dove segnalare al Comune esigenze particolari da parte dei genitori in vista dell’apertura dell’anno scolastico". I genitori dei bambini coinvolti nel trasloco chiedono, prima di tutto, la sicurezza negli spostamenti dei propri figli, soprattutto per quelle famiglie che non saranno in grado di accompagnare gli alunni a scuola con mezzi propri. "Sarà predisposto un bus gratuito – precisa Valmori – con alcuni volontari che aiuteranno a salire e scendere i bambini e vigileranno sulla loro sicurezza". Infine, accanto ai disagi, cerca di inquadrare gli aspetti positivi: "Per il quartiere questo intervento sull’edificio è una buona notizia, anche perché ci assicura che la scuola rimarrà aperta e, visto il calo delle iscrizioni scolastiche, il rischio di accorpamenti o chiusura è scongiurato". Viene giudicata positivamente anche la soluzione alternativa: "Il seminario di via Lunga è dotato di una mensa, di un ampio parcheggio e le aule saranno adeguate per soddisfare le esigenze dei bambini più piccoli".

