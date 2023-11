La Ss67 sarà completata a marzo: "Il costo dei lavori è di 12,4 milioni"

A sei mesi dall’alluvione di metà maggio, facciamo il punto della situazione sulla strada statale 67, una fra le più colpite dalle conseguenti frane. Infatti, a maggio rimase chiusa fra Dovadola e Rocca San Casciano per circa tre settimane, nonostante l’impegno dei dirigenti Anas di Bologna, che, con ditte e con mezzi anche dei vigili del fuoco e Protezione civile di varie parti d’Italia, riuscirono in tempi allora da tutti ritenuti da record, a riaprire al traffico la ‘Strada dei due mari’ Livorno-Ravenna. Ancor oggi in questo tratto di 8,9 km il traffico è regolamentato da tre semafori a senso unico alternato in una sola carreggiata (con relativo rallentamento di circa 10 minuti): uno, procedendo verso la Toscana, passata Dovadola e prima del Casone, gli altri due fra Campomaggio e Rocca San Casciano. In queste ultime due frane sono aperti i cantieri da oltre un mese per rimettere in sicurezza l’intera carreggiata. Ai dirigenti Anas di Bologna il nostro giornale ha posto alcune domande.

A che punto sono i lavori sulle due frane in Comune di Rocca San Casciano?

"Lungo la strada statale 67 Tosco Romagnola, nei pressi del km 163 e 165, in comune di Rocca San Casciano, sono in corso gli interventi di costruzione dell’opera d’arte di scavalco della frana tra il km 163,925 ed il km 164,000 e le attività per la realizzazione delle paratie (una opera di contenimento e sostegno) tra i km 163,000 e 165,000".

Quando sono iniziati i lavori e quando presumibilmente dovrebbero terminare?

"Gli interventi definitivi di ripristino e messa in sicurezza delle tratte della SS67 maggiormente colpite dall’alluvione dello scorso maggio sono stati avviati non appena concluse le attività urgenti di messa in sicurezza della statale, che hanno consentito di riaprire l’arteria al transito, seppur con alcune limitazioni. Ad oggi si prevede di concludere tutte le lavorazioni in corso entro marzo 2024".

La natura dei lavori?

"I lavori sono volti al ripristino definitivo del corpo stradale investito dalle frane dello scorso maggio, mediante interventi di consolidamento e realizzazione di opere di presidio".

L’importo della spesa?

"L’investimento complessivo, ad oggi finanziato, per i lavori attualmente in corso e per ulteriori interventi previsti lungo le tratte della SS67 Tosco Romagnola, danneggiate durante gli eventi alluvionali, ammonta ad 12,4 milioni di euro".

Dopo questi lavori, ne proseguiranno altri, per esempio in Comune di Dovadola, sempre sulla stessa statale 67 per togliere il semaforo a senso unico alternato ad un km circa sopra Dovadola?

"Nel corso dei prossimi mesi, a finanziamento acconsentito, è prevista l’attuazione di ulteriori interventi lungo tutte le tratte che hanno subito danni nello scorso mese di maggio, incluso il tratto ricadente nel comune di Dovadola, con l’intento, prioritario, di rimuovere tutte le limitazioni residuate dalle fasi cui si è già dato corso (come i restringimenti di carreggiata ed il senso unico alternato ad oggi presenti)".

Dovrebbero essere compresi quindi anche i due semafori fra Rocca e Portico e altri fino ai confini con la Toscana.