La Statale 67 riapre anche a moto e bici

A partire dalle ore 14 di oggi "è nuovamente consentito il transito alle biciclette e ai motocicli lungo la strada statale 67 Tosco Romagnola". La notizia, data ieri dall’Anas di Bologna, era attesa a due mesi dall’alluvione da migliaia di motociclisti e ciclisti di tutta la Romagna che hanno come meta il Muraglione, soprattutto nei weekend. Non arrivando più moto e bici (quindi turisti e clienti), gli operatori della vallata del Montone invocavano la riapertura totale non solo con appelli sui social, ma anche con incontri come avvenuto a Dovadola una decina di giorni.

Spiega l’Anas nel comunicato: "La revoca della limitazione si è resa possibile a conclusione di ulteriori interventi di ripristino del piano viabile dell’arteria, fortemente colpita dagli eventi meteo che avevano causato frane e dissesti idrogeologici". Infatti, negli ultimi giorni una ditta emiliana è intervenuta con molti mezzi per riasfaltare soprattutto quei tratti in cui il manto era stato danneggiato sia dalle frane sia dai macchinari per ripulire la carreggiata da terra, fango, sassi e detriti trascinati dalla furia dell’acqua giù dalla collina.

Commenta la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari: "A fine giugno avevo chiesto interventi urgenti al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che nei giorni scorsi, attraverso il sottosegretario Tullio Ferrante, si era impegnato per la riapertura totale entro luglio. Sono soddisfatta che sia avvenuta molto prima, segno evidente che il territorio stavolta è stato ascoltato". Anche i sindaci di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, rispettivamente Francesco Tassinari, Pier Luigi Lotti e Maurizio Monti, esprimono soddisfazione e ringraziano l’Anas per il lavoro svolto "con grande celerità". Dal Muraglione a Dovadola restano in funzione una decina di semafori a senso unico alternato, ma adesso la strada sarà aperta per tutti.

Quinto Cappelli