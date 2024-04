La stilettata della difesa. Il medico legale:: "Esami al cadavere lacunosi e insufficienti"

L’ultimo colpo in canna la difesa lo lascia al medico legale di parte: "Sul corpo della vittima non sono stati eseguiti esami clinici basici, quanto fondamentali: primo fra tutti, la rilevazione della temperatura del cadavere, parametro imprescindibile per poter fare una valutazione sull’orario del decesso...".

Darica Soprani arriva da Parma, città dei Ris. E non risparmia neppure loro (assieme a tutti gli investigatori): "Nelle mutande di Franco Severi è stata rilevata la presenza di 5 particelle di polvere da sparo... Però l’esame dello stub non è stato fatto... Anche perché 5 particelle sono un po’ poche per trarre conclusioni... Tra l’altro l’area del ritrovamento è zona di caccia e quindi la polvere da sparo potrebbe essere stata presente per assorbimento dalla flora circostante".

Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, gli avvocati difensori dell’imputato Daniele Severi, trovano dunque lo spint nel rettilineo dell’ultima tappa: ieri è infatti formalmente terminata la raccolta delle prove orali del processo (le testimonianze in aula), giunto alla ventesima puntata. L’istruttoria resta aperta, come annuncia la presidente della Corte, Monica Galassi, per consentire la deposizione di ulteriori prove documentali, fino al 13 maggio, data in cui la chiusura dell’istruttoria sarà ufficiale e scatterà la discussione finale, che prevede la requisitoria di pm e parte civile, per poi proseguire con le arrighe della difesa (20 maggio) e terminare con controrepliche, camera di consiglio e sentenza (23 maggio). Un ruolino di marcia che Galassi ha ieri reso ufficiale dopo avere rigettato l’ultima richiesta avanzata dall’avvocato Corsetti, che aveva fatto istanza di ulteriori testimonianze: "Questro è stato un processo breve e dal ritmo convulso. Un procedimento affrettato non è giusto. C’è ancora tantissimo materiale da valutare e andrebbe valutato...". Non si fa attendere la replica di Galassi: "Quello che sta dicendo avvocato va decisamente oltre. Il rispetto dei tempi è stato fatto seguendo il codice, data anche la presenza di un detenuto". Comunque, niente tempi supplmentari. Nella prossima seduta si comincia con le requisitorie e le relative richieste di pena.

Resta il fatto che la dottoressa Darica Soprani conficca una bandierina urticante sulla dinamica processuale: "Non è possibile stabilire l’orario del decesso di Franco Severi, non è possibile ipotizzare quale sia l’arma del delittto, e non si sa nemmeno in che luogo sia stato effettuato il delitto, visto che manca un esame delle larve presenti nel corpo e nel terreno...".

La pm Federica Messina, dal suo scranno di pubblica accusa, alza allora il muro difensivo nei confronti degli investigatori: "Cosa sarebbe cambiato se avesse fatto lei l’intervento e avesse eseguito le procedure che ha elencato? La datazione della morte fatta dai Ris, 24/36 ore prima del ritrovamento del cadavere, sarebbe diversa?". Darica Soprani non si scompone: "In base ai rilievi scientifici eseguiti, io posso solo dire che la morte non può essere avvenuta prima delle 12 ore dal ritrovamento del cadavere...". La parte civile, Max Starni, scende allora in campo col ruolo da centravanti: "Dottoressa però abbiamo due dati oggettivi: il telefono della vittima segnala l’ultimo messaggio fatto alle 19.34 del 21 giugno, più di 24 ore dal ritrovamento del cadavere, avvenuto alle 22.15 del 22... Chiaro che le 12 ore di cui lei parla in questo caso di specie non ci stanno...". Impassibile la reazione tecnica di Soprani: "Sì ovvio, ma certi esami vanno comunque fatti. La pratica lo dice. Poi è chiaro che in questo campo non c’è certezza, ma solo valutazioni più o meno veritiere...".

Starni, poco prima, aveva estratto dal suo bagaglio da ’incursore’ una tuta bianca, dei guanti e dei calzari in uso al 118. Che aveva mostrato a una ex collega infermiera di Severi (lui era autista di ambulanze): "Questo materiale era nelle vostre disponibilità?" chiede Starni alla teste Maria Rosa Guerra. Che conferma. La scena andrebbe a confermare la tesi dell’accusa: Daniele avrebbe ucciso Franco usando quella strumentazione, per eseguire una sorta di delitto perfetto. Solo che qualcosa – sempre nell’ottica accusatoria – gli sarebbe andata male, visto che i Ris hanno trovato macchie di sangue della vittima sulle scarpe di Daniele. Tracce ematiche (assieme ai guanti di Franco rinvenuti nella Panda dell’imputato) che sono le prove su cui l’accusa fa leva per arrivare alla condanna dell’imputato.

Maurizio Burnacci