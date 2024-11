’La storia degli 883’: unica data in Romagna

Il mito degli 883 non ha mai perso il suo smalto, ma, se possibile, dopo la serie tv in onda su Sky, la indimenticabile band simbolo degli anni Ottanta ha acquistato nuovo slancio. Anche per questo è un’occasione ghiottissima per tutti i fan quella che si presenterà il prossimo 8 maggio al teatro Diego Fabbri, quando il cofondatore del gruppo Mauro Repetto porterà sul palco il suo spettacolo teatrale: ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno - La storia degli 883’. La serata è stata interamente organizzata dall’associazione forlivese Hal 9000 aps e rappresenta la prima tappa di un tour che poi proseguirà in numerose città italiane: quella al Diego Fabbri è l’unica data in Romagna.

Si tratterà di un one man show che rappresenta una fusione unica di autobiografia e finzione. Mauro Repetto, con il supporto dell’intelligenza artificiale, interagirà con una versione giovane di sé stesso e con il suo storico compagno Max Pezzali, raccontando la nascita e il successo della band che ha segnato la colonna sonora di una generazione. Tra momenti di comicità e nostalgia, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere aneddoti leggendari e di ascoltare alcune delle hit più amate degli 883, insieme a un brano inedito che aggiunge un tocco personale al suo viaggio musicale. Non solo: in scena compariranno anche altri personaggi storici che hanno segnato la carriera degli 883: il conte Claudio Cecchetto, il barone Fiorello, il principe Jovanotti e il marchese Jerry Scotti, tra scenografie suggestive e momenti di pura magia. Tra risate e qualche lacrima, il pubblico rivivrà i momenti salienti della carriera della band, dalle origini in un mangiacassette alle grandi hit che ancora oggi vengono cantate da tre generazioni di fan.

"Dopo l’entusiasmo e l’affetto ricevuto dal pubblico alle anteprime del tour in primavera – commenta Repetto – sono pronto per questa nuova avventura. Il teatro è il paesaggio più bello del mondo: un palco pieno di persone che vibrano insieme a te, in un’atmosfera intima e universale, dove tre generazioni cantano e ballano insieme. Ripercorrerò il mio viaggio musicale, da rap su mangiacassette a canzoni ballate da tre generazioni, da Pavia a New York, con l’aiuto del mio compagno di viaggio, l’Uomo Ragno… perché anche Peter Parker potrebbe essere di Pavia". I biglietti sono già disponibili su TicketOne.

s.n.