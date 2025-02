La storia della medicina in città: "Così con la mia ’mappina’ percorro le tappe della salute"

Non la Forlì dei musei e dei monumenti, ma una Forlì più personale: quella che faresti conoscere a un amico che arriva da lontano, al quale non vuoi fare scoprire solo la città, ma anche la tua quotidianità all’interno del tessuto urbano. È secondo questa logica che nel 2020 è nata la prima ‘Mappina’, una vera e propria mappa ideata dalla forlivese Clara Longhi (a curare la grafica è Christoph Brehme), alla quale ne sono poi seguite altre. "Si chiama ‘Forlì is in the details’ ed è nata quando studiavo lingua in Cina – racconta Clara che in seguito ha lavorato come mediatrice culturale all’ospedale Morgagni-Pierantoni e ora è docente di cinese –. Quando mi chiedevano da dove venissi mi accorgevo che nessuno conosceva Forlì, allora mi è venuta in mente l’idea di realizzare una mappa che non ripercorresse le tappe proposte dalle guide turistiche, bensì i miei posti del cuore, quelli dove avrei accompagnato i miei amici se fossero venuti a trovarmi".

Clara non si è fermata qui: "Ho chiesto a diversi forlivesi di aggiungere alla mia lista anche i loro dettagli preferiti di Forlì". Ed è da qui che è nata la mappa ‘Forlì in una visita medica’, arrivata dopo un altro itinerario alla scoperta degli ex cinema della città: "Tra le persone che hanno contribuito agli itinerari c’era Daniela Goldoni che è particolarmente interessata al mondo della storia della medicina e ha mandato molte tappe legate proprio a questo mondo. Mi sono resa conto che meritavano una mappa a sé". Clara e Daniela, allora hanno consultato diversi esperti, tra i quali il medico forlivese Giancarlo Cerasoli, la conservatrice del patrimonio artistico Ausl Sonia Muzzarelli e l’appassionato di storia locale Gabriele Zelli e, insieme, hanno identificato i tanti punti che danno forma alla ‘mappina’. Un itinerario variabile, nel senso che si può scegliere liberamente dove iniziare e dove terminare, che accompagna il visitatore in una passeggiata lenta alla scoperta dei ‘luoghi della salute’.

Si va dagli antichi ospedali, alle farmacie come la Spezieria dei poveri, passando per la basilica di San Pellegrino, protettore dei malati gravi e ci si ferma di fronte ai luoghi che ancora parlano dei medici celebri che sono nati o hanno conosciuto Forlì: non solo Morgagni, ma anche Giacomo Dalla Torre, Maurizio Bufalini, Hiller di Samuel da Verona, Carlo Matteucci, Girolamo Mercuriali, Giorgio Regnoli, Antonio Maria Valsalva e altri ancora. Questi luoghi sono talvolta ricordati da una targa, altre volte no: in ogni caso nella mappa c’è una spiegazione per ognuna di queste storie. Il progetto non si ferma qui: "Di idee ce ne sono tante, su Forlì e non solo".

Maggiori informazioni sulle mappe si trovano sul sito ‘lemappine.it’ e il cartaceo si può trovare alla ‘Botteghina del libro’ di via Giorgio Regnoli e al bookshop del San Domenico, ma è possibile anche richiederne una copia alla mail hello@lemappine.it.

Sofia Nardi