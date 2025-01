La storia di Kohlhaas al Piccolo interpretata da Marco Baliani

Uno spettacolo che, nato oltre trent’anni fa, ha superato le 1.100 repliche: sul palco del teatro Piccolo stasera alle 21 c’è ‘Kohlhaas’. Tratto dall’opera ‘Michael Kohlhaas’ di Heinrich von Kleist e scritto da Marco Baliani (che sarà in scena al Piccolo) insieme a Remo Rostagno e diretto da Maria Maglietta, lo spettacolo narra la storia di Kohlhaas, prendendo ispirazione da un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500.

"Kohlhaas – racconta Baliani (nella foto) – è la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze sempre più incontrollabili, ma in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena fino a che il conflitto generatore dell’intera vicenda non si risolve tragicamente".

