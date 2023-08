La storia di Premilcuore, Brusi presenta il suo libro

Presentazione libro a Premilcuore questa sera ore 21, in Piazza Ricci di Premilcuore. Gianluca Brusi presenterà la nuova edizione, ampliata di oltre 200 pagine, del suo libro ‘Premilcuore vita e territorio di una comunità della Romagna Toscana’ edito da Valbonesi. ‘Dopo un quarto di secolo – spiega Brusi- ho ritenuto necessario dare un nuovo contributo alla storia di Premilcuore, una storia che diventa specchio di un intero territorio. Ci si rende conto che il nostro paese ha molto da raccontare, sia per il passato più remoto che per l’età contemporanea. Questo lavoro dà continui aggiornamenti e vuole rilanciare verso molte altre novità".