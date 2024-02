La Storia vista dalle storie. Così la memoria si svela:: "Scopriamo il lato umano"

Nuovi appuntamenti storico-culturali nel territorio forlivese. Promotori sono l’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra e la neonata ’Thymos’, con il patrocinio del comitato provinciale di Forlì-Cesena.

Un ciclo di sei conferenze che prenderà via lunedì alle 20.30 con cadenza mensile e terminerà a giugno; l’analisi del dibattito sarà spstenuta da Manuela Racci, docente di storia e filosofia, con approfondimenti del professor Lorenzo Saltutti, sempre alla Sala Randi del Comune di Forlì. Gli eventi saranno inoltre coordinati da Fabrizio Ragni, presidente del comitato provinciale dell’Associazione Caduti Dispersi in guerra.

"Iniziative del genere un fiore all’occhiello del nostro territorio. I nostri obiettivi – spiega l’avvocato Ragni – sono valorizzare la vocazione culturale del centro storico e della nostra memoria, e al contempo portare una ventata di cultura, per rendere più bella la nostra città". Di concerto la partecipazione ’Thymos’, fondata nel 2023 è attiva nel settore divulgativo: "Organizziamo laboratori negli istituti scolastici, vogliamo farci conoscere sempre di più – sottolinea la presidente Patricia Dmitruk - e avere l’opportunità di allargare le nostre attività. Abbiamo dei collaboratori eccezionali che credo possano fare la differenza. C’è un grande bisogno di diffondere questo tipo di cultura nelle scuole, per questo ci rivolgiamo in primis ai ragazzi". I temi affrontati nel corso dei mesi si dipaneranno dalla "Lotta per le investiture" al " ‘600, il secolo d’oro" e verranno introdotti e narrati dalla prof Manuela Racci, che è anche segretaria dell’associazione ’Thymos’: "La storia è una materia che rischia di diventare noiosa e nozionistica, ma entrando nel cuore dell’insegnamento ci si rende conto che la vera storia che bisogna insegnare è quella critica e trasversale per cogliere la dimensione umana che vi sta dietro".

Presente infine il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlì, che ospiterà nei suoi locali le varie rassegne. "La presidenza è stata lieta di accogliere questo progetto, per l’importanza delle associazioni coinvolte e la memoria storica che portano. Dopo 100 anni dalla fondazione, l’Associazione Caduti in Guerra, svolge un’importante attività di valorizzazione del territorio non da poco. L’iniziativa – conclude Alessandra Ascari Raccagni, presidente del consiglio comunale di Forlì – ha avuto un inimmaginabile successo già dall’anno scorso. Sono sicura che anche per questi appuntamenti ci sarà lo stesso successo".

Sergio Tomaselli