La strada che preoccupa Predappio "Rischiamo di restare isolati"

A oltre due mesi dall’alluvione e frane che hanno colpito la Romagna, qual è la situazione della strada provinciale 3 del Rabbi da Forlì ai confini con la Toscana, in particolare nel territorio di Predappio? Il tratto a monte, da San Zeno al valico dei Tre Faggi, ospiterà il Tour de France il 29 giugno 2024 e dunque, pur con vari problemi, avrà il vantaggio di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, che dovranno rendere non solo percorribile ma anche sicura quella strada.

Lontani dai riflettori, da Predappio a San Zeno, sono diversi i restringimenti della provinciale, con segnaletica che regolamenta il traffico a senso unico alternato. Però il punto più preoccupante lungo la Sp3 resta a valle del capoluogo, nella frazione di Sant’Agostino. "Qui il traffico è regolato a senso unico alternato con semaforo – spiega il sindaco di Predappio, Roberto Canali –. È l’unico del nostro territorio comunale, ma con una situazione molto precaria. Infatti, se dovesse cedere ancora la carreggiata, Predappio potrebbe rimanere isolata. In particolare per quelle aziende che lavorano con decine di camion che vanno avanti e indietro ogni giorno. Quindi, spero che la Provincia intervenga presto, almeno per mettere in relativa sicurezza questo punto problematico". In caso di chiusura ai camion, questi dovrebbero arrivare dalla strada tortuosa e disagiata di Rocca delle Caminate.

Risalendo verso Premilcuore, già all’altezza del cimitero di San Cassiano s’incontra un restringimento. Pochi chilometri più avanti, prima di San Savino e nei pressi della chiesa della frazione, due restringimenti segnalati senza semaforo fanno rallentare il traffico. A monte di Tontola e a Santa Marina, all’incrocio con la strada per Monte Colombo e Rocca San Casciano sì incontrano altri restringimenti, finché a San Zeno (nel territorio comunale di Galeata) un grande cartello giallo dà tutte le indicazioni del caso.

"In queste e in molte altre frane lungo strade comunali e vicinali sono ancora al lavoro, dopo due mesi dall’alluvione, squadre di vigili del fuoco giunti da tutta Italia – spiega il sindaco Canali –: nelle ultime settimane abbiamo avuto qui uomini dalla Toscana e dalle Marche, che stanno svolgendo un lavoro preziosissimo, con scavatori e camion per il trasporto terra".

Quinto Cappelli