La strada della croce È un disabile a portarla Il vescovo lava i piedi ai profughi ucraini

Il vescovo Livio Corazza ha presieduto ieri sera in cattedrale la veglia di Pasqua, dove ha amministrato anche alcuni battesimi ad adulti, e oggi a Bertinoro alle 11, con diretta televisiva trasmessa da Teleromagna, celebra quella della domenica di festa pasquale. Si conclude così il triduo della Settimana Santa, che ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli, tornati finalmente in presenza senza più le limitazioni legate al tempo della pandemia.

"Camminare, camminare insieme. Il nostro camminare non è a caso, ha un inizio e uno scopo, siamo accompagnati e non siamo soli", è stata l’esortazione pronunciata dal vescovo durante la Via Crucis che si è svolta in cattedrale venerdì sera (e non per le vie del centro come tradizionalmente avviene, causa maltempo). "Non servono tanti discorsi perché già il nostro corpo, il nostro stare insieme, è rivelativo di quello che siamo". La croce era stata portata, lungo le varie stazioni all’interno del Duomo, da Giancarlo Iandolo che da anni si impegna per superare le barriere architettoniche e culturali per chi, come lui, è in carrozzina. Particolarmente significative sono state le meditazioni lette con le testimonianze preparate da padre Elia Bahjat, parroco di Aleppo (che aveva inviato il suo testo), dalla Caritas diocesana sugli aiuti raccolti per l’Ucraina, da una giovane mamma che ora sta facendo terapia oncologica, e da un ragazzo ospite della comunità di recupero della Papa Giovanni XXIII di Fornò. Il vescovo ha poi ripreso anche la preghiera della Via Crucis fatta a Roma e alla fine, dopo la processione con il bacio della croce – in cui alcuni hanno preferito fare un inchino – sono state raccolte le offerte da destinare alla Terra Santa.

Purtroppo la pioggia ha impedito la processione del Gesù morto per le vie di Portico. Tuttavia una parte dei personaggi in costume, fra cui i soldati romani, le pie donne e la Madonna sono entrati in chiesa per vegliare la statua del Gesù morto. Un centinaio i presenti. Molto suggestivo è stato l’accompagnamento della banda cittadina diretta da Laura Bartolini. A Cusercoli, invece, sono stati particolarmente coinvolti i giovani.

Nella messa crismale del Giovedì Santo in cattedrale, dove si rinnovano anche le promesse dell’ordinazione, il vescovo ha consacrato l’olio giunto da Capaci, insieme all’essenza del bergamotto dono della chiesa di Locri-Gerace. Il vescovo ha poi regalato (in collaborazione con la ditta Flamigni) una colomba ai sacerdoti. Alla sera, nella tradizionale lavanda dei piedi, Corazza ha lavato i piedi a profughi ucraini e a volontari dei Centri di ascolto che, nel centro storico, aiutano l’accoglienza. Infine una sottolineatura personale: "C’è sempre il rischio che i riti diventino un’abitudine. Ma passione, morte e resurrezione di Cristo non sono scene di una rappresentazione teatrale, ma immersione nella vita. Nella mia vita. Non sarei qui se non fosse vero".

Alessandro Rondoni