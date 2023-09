La strage dell’aeroporto, in città la testimonianza dei parenti delle vittime

Un incontro per non dimenticare. Il 20 settembre si è tenuto a Forlì un incontro internazionale di cittadini europei per ricordare un tragico evento accaduto nel settembre ’44. L’aeroporto di Forlì, ainfatti, si macchiò del sangue di 18 ebrei (di nazionalità tedesca, austriaca e italiana) e di 24 italiani rei di essere antifascisti o ad essi vicini.

Una strage, compiuta ad opera dei nazifascisti, che ricorda quella delle Fosse Ardeatine. La Fondazione Alfred Lewin assieme al Comune di Forlì ha organizzato un incontro fra i parenti delle vittime che sono giunti anche dall’estero per far sì che crimini come questi non siano dimenticati e che un fatto come questo non possa ripetersi mai più. Il programma prevedeva al mattino nel Salone Comunale di piazza Saffi, un incontro pubblico con i familiari dei caduti. Erano presenti: Andrea Morpurgo, Sergio Roedner, Karen Pacht, Jeremy Pacht, Stephen Pacht, Vera Schmidt, Hans Jochen Schmidt, Julian Schmidt, l’assessore regionale Mauro Felicori, il vescovo di Forlì mons. Livio Corazza, Dario Disegni (presidente Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah), Saul Meghnagi (Unione comunità ebraiche italiane), rav. Luciano Caro (rabbino capo di Ferrara), Anna Foa, Gian Luca Zattini (sindaco di Forlì).

Poi, in piazzetta della Misura, si sono tenute letture di brani letterari e testimonianze alternate con musica. Quindi il suggestivo innalzamento in aria di 42 palloni con la partecipazione di Alberto Cavaglion. A conclusione della giornata, nella sede dell’associazione Aurora, corso Garibaldi 80, ha avuto luogo un concerto gratuito dal titolo ‘Allontana da me… canzoni contro le dittature e per la libertà’ con Paola Sabbatani (voce), accompagnata da Roberto Bartoli (contrabbasso), Tiziano Negrello (percussioni), Maurizio Piancastelli (tromba) e Daniele Santimone (chitarra).

Il ricordo della strage verrà portato anche nelle scuole: ieri alcuni dei parenti delle vittime erano presenti nelle scuole superiori della città: in particolare si è tenuto un incontro con gli studenti dell’Istituto tecnico statale ‘G. Marconi’ e con quelli dell’Istituto tecnico economico ‘Matteucci’. Info: [email protected], 0543 36698.

r.r.