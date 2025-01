"La struttura si farà. I lavori procedono, stop alle strumentalizzazioni"

"Voglio rassicurare il consigliere Pompignoli che il Cau previsto a Forlì si farà e i lavori stanno procedendo, come più volte anticipato". Comincia così la nota di Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna. "Come per tutte le esperienze innovative, le verifiche e i correttivi tesi a migliorare la risposta ai cittadini andrebbero letti senza strumentalizzazioni, ma cercando di cogliere i buoni risultati che hanno prodotto, prevedendo eventuali correttivi dove necessitano". L’attività dei Cau "ci restituisce un importante gradimento da parte dei cittadini, sia in termini numerici - oltre 183mila accessi al 12 gennaio- che di soddisfazione per i servizi ricevuti, anche in termini di tempestività dell’attesa. Andremo quindi avanti, ed in particolare per i territori dove non sono presenti Punti di Primo Intervento, né Pronto Soccorso, cercheremo la disponibilità dei medici di medicina generale per dare sempre maggiore impulso allo sviluppo delle cure territoriali". Il Cau comunque, aggiunge Mattia Altini, direttore dell’ospedale ’Morgagni-Pierantoni’, sarà sottoposto a valutazione da parte "dei servizi regionali di assistenza ospedaliera e assistenza territoriale della Regione, insieme all’assessore alla sanità". I tempi della decisione saranno "rapidi, immagino qualche mese". Rischia anche il Cau di Santa Sofia? "L’area montana ha peculiarità tali che va certamente valutata ma con altri metri. Non credo sarà in discussione". l.b.