La sua bici in mano a due egiziani: scatta la denuncia

Giovedì scorso, la polizia è intervenuta in viale Vittorio Veneto per una lite tra stranieri. Un cittadino albanese aveva infatti riconosciuto la propria bicicletta, di cui aveva denunciato il furto ad ottobre, in quel momento nella disponibilità di due soggetti egiziani. I due dichiaravano di averla comprata da una persona incontrata occasionalmente. Rilevati elementi che dimostravano la proprietà del mezzo in favore del cittadino albanese, i due cittadini egiziani sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

ste. bau.