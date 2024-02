‘La Sumara ad Tugnara’ in scena

Al Teatro Comunale di Predappio sarà in scena stasera alle 21 la commedia dialettale ‘La Sumara ad Tugnara’ della storica Cumpagnì dla Zercia. Il testo,scritto da Paolo Maltoni, è formato da tre atti e poggia sull’attrattiva del denaro in particolare sulla possibilità di un facile arricchimento. Il tutto all’interno di una famiglia patriarcale in cui ogni personaggio crea intense emozioni che poggiano su valori profondi come la famiglia, l’amore per la propria terra, l’onestà, la tolleranza, valori che hanno il sopravvento su quelli negativi trasmettendo, in tal modo, gli ideali positivi di ogni società civile e sempre in modo divertente. Ingresso unico 8 euro. I biglietti sono già acquistabili tramite la piattaforma webtic con diritto di prevendita a 1 euro. Infoline: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012.