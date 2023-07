La svolta di Figliuolo Dardi: "Impegni anche contro la burocrazia"

La sala del Consiglio provinciale di Forlì ha ospitato mercoledì scorso l’importante incontro fra il generale Francesco Paolo Figliolo, commissario per la ricostruzione, e i sindaci della provincia. Era presente anche il sindaco di Modigliana Jader Dardi, che della Provincia è anche consigliere: è il primo cittadino del paese considerato più colpito dall’ondata di maltempo, con 330 frane accertate. Nelle scorse settimane la sua voce si era levata più volte – anche con un intervento sul Carlino di sabato 15 luglio – per esprimere preoccupazione sulle condizioni economiche del suo Comune in merito alle spese per i lavori di somma urgenza.

"Tutti i sindaci hanno richiesto il riconoscimento delle spese sostenute in somma urgenza – spiega infatti Dardi –, senza le quali salterebbero i bilanci dei comuni. Impegno assunto dal generale. Ieri abbiamo rendicontato le spese sostenute, seguendo le disposizioni della struttura commissariale. Il generale si è inoltre impegnato nello snellimento delle procedure per consentire gli interventi sulle aste fluviali e per affrontare le problematiche poste da imprese e cittadini". L’incontro è stato definito "atteso e importante".

Dardi ha poi sollecitato la conversione in legge dei decreti che prevedono la disponibilità di un miliardo per le somme urgenze e per sbloccare l’iter che consenta il riconoscimento dei danni verso le imprese e verso i privati cittadini. Nel suo intervento Dardi ha inoltre chiesto "la costruzione di un coordinamento della gestione del Commissario che coinvolga i sindaci per un continuo rapporto con le problematiche del territorio, che appare in sintonia con quanto espresso dal generale nella sua replica".

