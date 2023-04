La svolta ’green’ del Comune Boschi urbani, piantati 3.500 alberi Altri 2.200 in arrivo entro l’anno

Nella prossima primavera, a quattro anni dalla messa a dimora e dunque ad attecchimento avvenuto, saranno inaugurati i primi otto boschi urbani di Forlì: 3.500 piante, 62mila metri quadrati di terreno e un investimento di 400mila euro: un progetto "sul quale l’amministrazione ha puntato molto, anche a scapito delle potenzialità edificatorie". Inoltre, sta per partire un nuovo programma di piantumazione, con un bando vinto da due aziende agricole locali, la Peron e la Claff Ambiente, che prevede l’impianto, entro l’anno, di altri 2.200 alberi distribuiti in dieci boschi, su un’area di 100mila metri quadrati e un finanziamento non comunale, ma del Ministero della transizione ecologica, di 500mila euro. Questi i numeri per un progetto che ha il duplice obiettivo di valorizzare il verde cittadino, con il recupero di aree spesso incolte, e migliorare la qualità della vita, con un impatto positivo sugli inquinanti atmosferici e sulla regolazione della temperatura. Un’iniziativa che rientra nel quadro degli interventi di rimboschimento predisposti dal Comune "per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano".

"Ci siamo posti l’obiettivo di mettere a dimora, nel corso del mandato, almeno 25mila nuovi alberi – spiega Giuseppe Petetta, assessore all’ambiente –. Attualmente siamo a circa 12mila, compresi quelli previsti alla nascita di ogni bambino". Dunque, otto i boschi già realizzati, tutti fuori dal centro, in aree individuate spesso grazie al confronto con i quartieri. Il più esteso è il parco Chieffo, in via Piolanti, con 823 alberi e 65 arbusti piantati su 14mila metri quadrati; il più piccolo è il parco delle Crocerossine, con i suoi circa 3.800 metri quadrati e 202 alberi. "Noi chiediamo alle aziende che vincono gli appalti di fornire piante che abbiano almeno 4 o 5 anni – continua Petetta –. Inoltre, si devono impegnare a curarle per almeno tre anni, fino all’attecchimento. Anche la recinzione è a carico dell’azienda appaltatrice". "Le chiamiamo aree di aumento di densità arborea – dice Gian Luca Laghi, agronomo e responsabile dell’unità di progettazione, manutenzione e gestione del verde del Comune di Forlì –. La logica dell’investimento, oltre al vantaggio ecologico, sta nel fatto che conduce all’annullamento dei costi di gestione: una volta che il bosco è cresciuto, i costi per le potature, per gli sfalci, per la manutenzione delle aree verdi, non ci sono più, perché il bosco si gestisce da solo". Dunque, partiranno a breve i lavori per la messa a dimora dei nuovi dieci boschi urbani, in aree individuate in viale Bologna e nelle vie Scaldarancio, Bertini, Camporesi, Dovizi, Galli Boi, Coppi, Ambrosoli, Ubertina, Autieri. Con qualche novità: "Nella prima fase, la piantumazione era più schematica – spiega Francesca Maria Albiani, architetta dell’Ufficio progettazione e manutenzione del verde –. Nelle nuove aree avrà un andamento più naturale, non ci saranno filari rettilinei. Il boschetto urbano esce dalla classica progettazione della forestale e segue il criterio della biodiversità: ci sono piante diverse e una parte importante è riservata alle mellifere".

Paola Mauti