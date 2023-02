La tassa di soggiorno Entrate in risalita: oltre 170mila euro "Boccata d’ossigeno"

Crescono le entrate comunali per l’imposta di soggiorno, ma restano lontani gli incassi del 2019, ultimo anno prima della pandemia. I numeri diffusi ieri dall’amministrazione comunale indicano che nel 2022 gli introiti a Forlì hanno raggiunto 170 mila 354 euro, rispetto ai 136 mila 407 dell’anno precedente (+25%). Va però ricordato che nel 2021 alcune restrizioni legate al Covid erano ancora attive, dunque gli spostamenti delle persone per turismo o vacanza erano in parte limitati; l’imposta viene infatti pagata in seguito al pernottamento in strutture ricettive ed è versata al Comune.

La conferma arriva dalle entrate che la tassa aveva portato al Comune di Forlì nel 2019: 255 mila 424 euro, quindi nel 2022 il calo nei confronti dell’ultimo anno pre-Covid, è stato del 33,3%. Come era scontato attendersi, l’anno più nero è stato il 2020, quando gli incassi si erano attestati sui 70 mila e 90 euro. "Il ritorno dei vacanzieri in città è in netta crescita, con riscontri superiori perfino alle aspettative – sostiene Andrea Cintorino, assessore con delega al turismo –. Finalmente anche a Forlì il turismo torna a rappresentare una boccata d’ossigeno per albergatori, ristoratori ed esercenti, nonché una linfa importante per le casse comunali. Non siamo ancora tornati ai livelli pre Covid, ma le premesse sono più che soddisfacenti e ci permettono di avanzare previsioni fiduciose per l’anno in corso".

Cintorino chiarisce poi come sono impiegati i fondi incamerati dai turisti. "Le risorse sono utilizzate per garantire un alto livello dei servizi, oltre a coprire la spesa parziale di eventi come, ad esempio, la manifestazione ’Cara Forlì’, il videomapping, ’Forlì che brilla’, ma anche azioni strategiche di marketing territoriale". Infine, i soldi incassati vanno a "sostenere le spese di materiale promozionale – conclude l’assessore – , quelle relative al sito ScopriForlì e alla gestione dello Iat. Nel 2023 puntiamo a fare ancora di più".

Confesercenti Forlì, pur apprezzando la ripresa del flusso turistico, invita tuttavia Cintorino a un confronto con associazioni e imprenditori "per condividere finalità e obiettivi". "La somma incassata è anche frutto della professionalità e qualità delle strutture ricettive cittadine che, nel mettersi al servizio dei turisti, hanno generato questo importante introito per le casse comunali forlivesi" sottolinea l’associazione, che tramite il vicedirettore Fabio Lucchi ammonisce l’amministrazione: "Tale opportunità deve essere ampiamente condivisa. Chiediamo quindi che venga istituito in tempi brevi un tavolo di confronto tra amministrazione e associazioni di categoria".