La Tassinari negli Stati Uniti dai big dell’IA

Missione nei giorni scorsi negli Stati Uniti per la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari (nella foto), nella sua veste di componente del Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione della Camera sul tema dell’intelligenza artificiale (IA).

La delegazione, guidata dalla presidente del Comitato, la vicepresidente della Camera Anna Ascani (Pd) e dalle deputate Ilaria Cavo (Italia al Centro) e appuntro Rosaria Tassinari (FI) ha avuto l’opportunità di visitare alcuni dei principali attori nel campo dell’IA, tra cui Microsoft, Aws, Salesforce, OpenAI, Google e Meta, per comprendere meglio lo stato dell’arte e gli sviluppi futuri di questa tecnologia rivoluzionaria.

Durante la missione, le deputate hanno anche incontrato i rappresentanti di Innovit (Hub dell’innovazione italiana in Silicon Valley) e i ricercatori dell’Institute for Human-Centered AI dell’Università di Stanford. Questi incontri hanno offerto l’occasione per approfondire temi come le potenzialità dell’IA, le sfide etiche e giuridiche che essa presenta, le implicazioni per la stabilità delle democrazie e le potenziali applicazioni a supporto del lavoro parlamentare.

Nel corso della missione, che segue un ciclo di audizioni svoltesi tra aprile e luglio 2023, sono emersi diversi spunti. "In particolare, è emersa la necessità di regolamentazioni europee e nazionali tempestive e tecnologicamente neutrali – sottolinea la Tassinari –, capaci di normare efficacemente gli usi dell’IA nei vari settori della società. Questo permetterà ad amministrazioni, cittadini e imprese di sfruttare appieno i benefici di questi nuovi strumenti. Le regolamentazioni sull’IA dovranno garantire i diritti e le libertà delle persone e delle imprese, come la protezione dei dati personali e il copyright. In questo contesto – conclude la deputata forlivese –, la Camera può assumere un ruolo guida".