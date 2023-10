La tatuatrice Sara Liverani presenta il suo ’ mondo fluttuante’

S’inaugura oggi alle 18, la mostra ‘Ukiyo’ allestita ad Artistica Gallery (via Lazzaretto 17), della pittrice forlivese Sara Liverani. Liverani è una tatuatrice di successo ma da poco più di un anno, dopo la diagnosi di neurodivergenza, ha scoperto la passione per tele e colori. Con questa prima mostra personale, l’artista presenta il suo mondo fluttuante di forme, simboli e sogni; le opere si ispirano alla tradizione giapponese del XVII secolo, periodo che vede nascere una nuova classe sociale e in cui l’arte vive una profonda trasformazione: da elitaria diventa del popolo. Il concetto di ‘arte per tutti’ diventa per Liverani un’opportunità per raccontarsi ed esprimere il ‘groviglio’ di emozioni che da sempre l’accompagna. Acrilici, pastelli a cera e olio, acquerelli, combinati insieme, restituiscono impennate di colore che virano dai toni pastello a gradazioni più accese; ne scaturiscono fiori incredibili che paiono sospesi nel nulla, talvolta fragili e quasi evanescenti. I suoi fiori la rappresentano: sono privi di radici e rispecchiano lo scorrere incessante della vita dell’artista. La mostra si arricchirà di alcune opere inedite che verranno svelate durante l’inaugurazione; l’esposizione terminerà il 22 ottobre.