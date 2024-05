La tela del Guercino torna a vivere. Ecco il comitato per il restauro

Forlì è sempre più attenta al recupero del suo patrimonio artistico. La città può contare su un numero considerevole di opere prestigiose spesso sconosciute. Tra queste anche una grande tela del Guercino, ‘San Francesco che riceve le stigmate’ datata 1651, che giace ‘addormentata’ in una delle cappelle della chiesa di San Maria Assunta in Schiavonia. La diocesi di Forlì-Bertinoro, insieme all’associazione culturale Metropolis e altri operatori delle belle arti ha costituito un comitato per restaurare questo tesoro nascosto, ormai deteriorato dal tempo. "È importante – spiega il vescovo Livio Corazza – recuperare le bellezze del nostro territorio. Questa, in particolare, raffigura San Francesco d’Assisi di cui ricorre il 17 settembre l’ottavo centenario dalle stimmate. Ci piacerebbe ripristinare il quadro entro quella data".

Il dipinto del Guercino ritrae, con un punto di vista ribassato, il santo in posizione dominante che rivolge lo sguardo e le mani al cielo mostrando le ferite del sacro evento. Ad una prima analisi a occhio nudo la tela riporta una patina color ocra dovuta all’ossidazione di un prodotto protettivo. È evidente anche un degrado della pellicola pittorica e, nella parte destra, è ben visibile un’estesa lacuna che lascia intravedere la trama del quadro.

"Abbiamo diversi cantieri in città per il recupero di alcune opere d’arte – sottolinea don Nino Nicotra, parroco del centro storico –: l’ultimo in ordine di tempo è quello per il restauro delle lunette di San Mercuriale. Questo dipinto del Guercino verrà restaurato in loco con la possibilità per cittadini e scolaresche di visitare la struttura. Speriamo che questo possa essere il motore per far riaprire anche la chiesa, inaccessibile da tempo". Il santuario ha riaperto le sue porte temporaneamente durante i giorni dell’alluvione per dare rifugio alla parrocchia del quartiere Romiti danneggiata dall’acqua e dal fango. A causa della persistente chiusura, la struttura risente di una forte presenza di umidità di risalita che peggiora lo stato dell’opera.

Claudio Giannelli, dell’ufficio beni culturali della diocesi fa il punto della situazione delle chiede colpite dalle calamità naturali dell’ultimo anno: "Ad oggi, sono ancora tante le parrocchie ‘ferite’ dalle esondazioni, dai terremoti e dalle frane in collina. Attendiamo l’ordinanza dalla struttura commissariale per poter attivare le richieste di ristoro". A breve verranno eseguite analisi specifiche per quantificare l’investimento necessario per il restauro dell’opera: "Per portare avanti questo progetto ambizioso – chiarisce Claudio Leonessi, economo della diocesi – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, aziende e cittadini, anche se siamo consapevoli che le risorse a disposizione sono sempre meno a causa dell’alluvione e della pandemia".

Valentina Paiano