"La Ticchi scagionata dal giudice perché il simbolo era inedito"

Indossare una maglietta con la scritta ‘Auschwitzland’ non è reato, ha stabilito il tribunale di Forlì assolvendo l’attivista del Movimento nazionale rete dei patrioti Selene Ticchi. "Una interpretazione legittima della norma, anche se noi dissentiamo", commenta con misura, ma non senza una punta d’amarezza, l’avvocato Antonio Giambrone (nella foto), parte civile al processo per conto di Anpi e di Schulim Vogelmann, figlio di un sopravvissuto al lager polacco. "A mio parere, ma restiamo in attesa delle motivazioni tra trenta giorni, il giudice ha preso una decisione di diritto, più che sul fatto. Ha ritenuto che il simbolo sulla maglietta, trattandosi di una novità grafica e non di un’icona direttamente riconducibile al partito o all’ideologia fascista, non configurasse il reato contestato", spiega l’avvocato.

Ticchi infatti doveva rispondere di avere violato l’articolo 2 della legge Mancino, cioè di avere mostrato "in pubbliche manifestazioni" (in questo caso, il raduno per l’anniversario della Marcia su Roma a Predappio, il 28 ottobre 2018) "emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" che istighino alla discriminazione razziale. Come il fascismo.

"Certo – chiarisce l’avvocato – non esiste un elenco di simboli ’proibiti’, ma evidentemente il giudice ha ritenuto che quello sulla maglietta, essendo inedito, non sia tra quelli usuali riconducibili al fascismo". Fin qui la spiegazione di ciò che potrebbe essere accaduto, in attesa di leggerlo sulla sentenza. Poi c’è l’opinione in merito a quanto accaduto. "Non concordiamo – rilancia Giambrone –. Quella scritta rimanda ad antisemitismo e discriminazioni razziste. Elementi certo riconducibili anche al fascismo e alle sue leggi razziali". Anpi si è costituita parte civile, spiega ancora l’avvocato, perché "nel proprio statuto chiarisce di rappresentare tutti i principi che avversano l’ideologia fascista e qualora questa venga esaltata, l’Associazione è direttamente colpita. Il figlio del sopravvissuto, invece, rappresenta la memoria delle vittime di Aushwitz. Inutile dire che non è entusiasta della sentenza".

Dalla procura di Forlì è filtrata, già giovedì sera dopo la sentenza, una posizione prudente: la pubblica accusa non esclude il ricorso in Appello, una volta esaminate le decisioni del giudice.

Federica Orlandi