La tragedia di Cristina Muore in ospedale dopo 7 mesi di coma Indagato un 85enne

Cristina non ce l’ha fatta. Dopo quasi sette mesi è morta a 27 anni nella clinica di lungo degenza di Montecatone, nell’Imolese; era in coma dal 30 luglio 2022. Era stata ricoverata al Bufalini di Cesena, arrivando da Forlì. Dove, alle 13.30 di quel sabato d’estate, Cristina Cardullo, all’epoca 26 anni, era appena uscita da casa. Stava attraversando viale Salinatore. Aveva fatto i primi passi quando un’auto la travolse. Quella macchina non si fermò. Dopo dieci giorni la polizia municipale di Forlì arrestò, per omissione di soccorso, un 85enne: c’era lui alla guida di quella vettura.

Uno scenario tragicamente già visto: nel 2019, a pochi metri dall’incidente di Cristina, venne travolta e uccisa Alina Marchetta, pure lei di 26 anni. Per quella morte, una ragazza di Castrocaro, alla guida di un’auto, venne successivamente condannata con patteggiamento, per omicidio stradale aggravato dal reato di guida in stato di ebbrezza, a 3 anni 6 mesi e 20 giorni.

Cambia così ora l’ipotesi di reato a carico dell’anziano forlivese, che dopo la convalida del fermo venne quindi scarcerato dal giudice senza restrizioni alla propria libertà. Per lui si profila ora l’accusa di omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso.

Era siciliana di Messina, Cristina. Arrivò in città giovanissima per studiare. Poi si fermò, per lavorare. Disegnava ricami per abiti. Il 30 luglio 2022 era uscita per lavoro nel primissimo pomeriggio. Ma ha appena fatto in tempo ad affacciarsi alle strisce pedonali, per attraversare la strada (questo almeno dicono i referti investigativi dei vigili); pochi istanti dopo era distesa sull’asfalto. Immediato è scattato l’allarme. Le ambulanze del 118 sono poi corse al Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità. Ma Cristina non s’è più risvegliata. La sua salma è già partita per Messina, dove domani sono previsti i funerali.

In base alle ricostruzioni dei vigili di Forlì – giunti sul posto nell’immediatezza dei fatti – l’anziano, alla guida di una Hyundai, ha falciato Cristina di fronte alla pizzeria ’Al Ponte’; al momento dell’impatto la ragazza si sarebbe trovata "sulle strisce pedonali": lo stengono i testimoni presenti sul posto, che hanno rilasciato le loro dichiarazioni agli agenti; "L’ha investita senza nemmeno ralletare" avrebbero poi precisato gli stessi testi. Grazie anche alle immagini della videosorveglianza, gli inquirenti sono poi risaliti all’anziano.

"Dal primo gennaio di quest’anno ad oggi sono 82 i pedoni uccisi sulle strade italiane, di cui 51 nel solo mese di gennaio – sottolinea l’Osservatorio Asaps di Giordano Biserni –. Abbiamo attivato una nuova iniziativa: la geolocalizzazione in tempo reale degli incidenti mortali dei pedoni. Anche perché se il decesso avviene oltre i 30 giorni non sarà poi conteggiato neppure dall’Istat. Tutto questo – aggiunge l’Associazione amici della polizia stradale, che ha sede a Forlì e che si è battuta fermamente per l’introduzione della legge sull’omicidio stradale – per fornire una comunicazione in tempo reale e per rendere noto a tutti la situazione su questa tragedia senza fine".

ma. bur.