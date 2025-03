La tragedia fra gli ultimi. Sisma nell’ex Birmania:: "Vorremmo dare aiuti"

Nessun Paese al mondo è davvero lontano, non importa i chilometri che ci separano. Il Myanmar, ad esempio, scosso nelle scorse ore da un devastante terremoto, è vicinissimo – almeno idealmente – al ‘Comitato per la lotta contro la fame nel mondo’ di Forlì.

Il progetto più consistente, capace di legare quella che un tempo si chiamava Birmania e la Romagna con un filo invisibile, è quello realizzato nel 2016 a Yangon, quando il Comitato finanziò la realizzazione di un intero piano di un centro per malati di Hiv: una struttura capace di ospitare 300 persone che, in passato, abitavano in capanne prive di comfort e incapaci di rispondere alle loro necessità.

"In quell’occasione – ricorda Andrea Saletti, membro del Comitato e nipote della missionaria Annalena Tonelli – anche io, insieme ad altri volontari, mi recai in Birmania per seguire l’avanzamento dei lavori. La volontà sarebbe stata quella di tornare ancora in seguito, ma poi ci fu il colpo di Stato e le cose cambiarono". Nel 2021, infatti, in Myanmar ha avuto luogo un colpo di Stato militare che ha rovesciato il governo di Aung San Suu Kyi e da allora le popolazioni vivono, di fatto, sotto una dittatura armata che ne limita le libertà.

"Quella che era la nostra referente, una parlamentare di allora, oggi vive nascosta nelle foreste perché se venisse allo scoperto rischierebbe la vita – racconta Saletti –. Abbiamo mantenuto, però, i contatti con il centro e sappiamo che continua a operare. In queste ore non abbiamo avuto notizie, ma la speranza è che non sia stato danneggiato gravemente: Yangon, fortunatamente, non è una delle località più colpite".

Il sisma di ieri si innesta in una situazione drammatica, fatta di fame e tremende tensioni civili. Una condizione che, nel 2023, ha spinto il Comitato a cercare nuovi modi per rendersi utile: "In quell’occasione – va avanti Saletti – trovammo il modo di fare arrivare aiuti alla popolazione Karenni, nel sud-est del Myanmar, in un piccolo Stato dove si contano centinaia di migliaia di sfollati che vivono in campi profughi e villaggi di fortuna. Investimmo 48mila euro per portare riso, olio, sale e fagioli".

In quell’occasione, però, nessun volontario forlivese intraprese il viaggio: "I militari – spiega – ostacolano l’arrivo di aiuti, perciò ogni cosa deve passare clandestinamente dal confini con la Thailandia. Quello che è successo nelle scorse ore, va sempre tenuto presente, è accaduto in un Paese martoriato, già allo stremo delle forze".

Ora il Comitato intende spendersi, ancora una volta, per dare una mano: "Ci informeremo – interviene il presidente Davide Rosetti – e cercheremo di capire cosa possiamo fare. Siamo molto turbati per ciò che è successo, vicini alle popolazioni e desiderosi di fare del nostro meglio". Nel 2021, sotto i portici di piazza Saffi (lato Municipio), era stata esposta una mostra fotografica che, grazie ai legami col Comitato, aveva proprio lo scopo di sensibilizzare sulle condizioni della popolazione, oggi colpita da una nuova durissima prova.