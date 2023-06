La truffa corre sullo smartphone "Imprenditori attenti al phishing"

Occhio al phishing, che d’estate – come tutti generi di truffa – si moltiplica. A lanciare l’allarme stavolta è la Camera di commercio della Romagna. Che informa come nell’ultimo mese siano giunte segnalazioni di alcuni imprenditori raggiunti da telefonate fasulle.

Il phishing è un tipo di truffa via internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

Nel caso specifico, il segretario generale della Camera di commercio della Romagna, Roberto Albonetti, lancia un appello a imprenditrici e imprenditori "troppo spesso vittime di comunicazioni ingannevoli o vere e proprie frodi". Albonetti ricorda "che il diritto annuale si paga solo con F24 e nessun dipendente della Camera di commercio telefona in azienda per chiedere coordinate bancarie per fantomatici rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Invitiamo anche a prestare molta attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio d’impresa e contestuale richiesta fraudolenta di pagamento", sottolinea Albonetti.

La truffa in questione si chiama, in particolare, vishing o phishing vocale. Che è una forma di truffa, sempre più diffusa, che utilizza il telefono come strumento per appropriarsi di dati personali – specie di natura bancaria o legati alle carte di credito – per poi sottrarre denaro.

"In particolare – argomenta Albonetti – questi truffatori chiedono informazioni bancarie per fare un fantomatico rimborso per diritti pagati in eccedenza o non dovuti". Per saperne di più sul vishing e su come difendersi: https:www.garanteprivacy.ittemicybersecurityvishing. Sul sito www.romagna.camcom.it è possibile consultare la sezione dedicata a "pratiche commerciali scorrette - Informazioni utili".