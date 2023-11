La Uil inaugura la nuova sede in via Marconi

La Uil rafforza la sua presenza a Santa Sofia. Infatti sabato, alle 11, sarà inaugurata la nuova sede del sindacato in via Guglielmo Marconi 10 BC. Una sede più spaziosa e adatta per i servizi sempre più richiesti dai cittadini italiani e stranieri del patronato Ital e dello stesso Caf Uil. Nell’occasione interverranno il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, il presidente nazionale Ital Giuliano Zignani e il segretario regionale Uil Emilia Romagna Marcello Borghetti. Coordina i lavori Enrico Imolesi segretario generale Uil Forlì (nella foto).