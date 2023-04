La Uil: "Sanità d’urgenza, attenti alle proposte"

"Sveglia". È forte l’allarme lanciato dalla Uil in vista di venerdì, quando è stata convocata una nuova riunione della conferenza socio-sanitaria, ovvero il ‘parlamento’ in cui i sindaci romagnoli discutono delle scelte sanitarie nel territorio dell’Ausl. In questo caso, nella sede di Pievesestina o da remoto, ascolteranno l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini (nella foto). Un solo punto all’ordine del giorno: "Valutazioni in ordine all’emergenza-urgenza", frase che sembra alludere a una riorganizzazione che coinvolga anche il Pronto soccorso. Donini sta incontrando tutti i sindaci delle varie Ausl dell’Emilia-Romagna per spiegare la situazione.

La Uil la definisce "un’occasione importante" ma teme che "si venga colti alla sprovvista come successo con le auto medicalizzate" (ovvero il celebre taglio della Mike 42 di Meldola dal 1° gennaio). Dunque, "lanciamo subito un allarme alle istituzioni" perché "su questo tema non è consentito sbagliare". La Uil "sarà particolarmente attenta affinché sia riconosciuto il valore di chi lavora in sanità e siano garantiti i necessari servizi per cittadini" e "ogliamo ben sperare di trovare e sentire subito forte e chiara la voce dei sindaci".