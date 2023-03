La vendemmia ecologica "Nelle vigne addio plastica con un brevetto made in Forlì"

Si chiama ‘terralix’: è un materiale biodegradabile, coperto da brevetto e realizzato dalla startup forlivese Sabiomaterials. In gran parte è composto da legno, proveniente da scarti di lavorazione delle segherie, amido di mais e vinaccioli, i semi contenuti negli acini d’uva. E proprio nei campi è destinato a tornare, comprese le vigne: è usato per realizzare fili, con cui legare viti e rami.

È una delle tante applicazioni che l’innovativa azienda fondata da Alessandro Carfagnini (attuale amministratore delegato) ha studiato per avvicinarsi ai produttori agricoli locali. Inizialmente focalizzata sul settore dell’arredamento, la giovane realtà forlivese si è ‘convertita’ all’agricoltura dopo l’arrivo di Rocco Filippi, responsabile commerciale con esperienza nel settore. "I miei genitori possiedono un’azienda agricola – esordisce Filippi (foto in alto, a destra a fianco di Alessandro Carfagnini) –. Vivendo e lavorando in campagna, so bene quanti danni può fare la plastica riversata sul terreno. Mi occupavo di installazioni e impianti ma, venuto a contatto con questa realtà, qualche tempo fa, ho capito che era giunto il momento di pensare in grande. E cercare ogni soluzione possibile a un problema destinato a gravare anche sulle generazioni future".

Dopo anni di ricerca nasce così Terralix, materiale compostabile ottenuto da fonti rinnovabili (in gran parte legno, proveniente da scarti di lavorazione delle segherie, amido di mais e vinaccioli, i semi contenuti negli acini d’uva). "Ha le stesse proprietà del filo in plastica – conferma Filippi – ma non contiene un solo grammo di plastica: se cade per terra, si decompone in maniera del tutto naturale, per l’azione dei microrganismi presenti nel terreno". Sabiomaterials produce unicamente la materia prima, cedendola poi ad altre aziende italiane che si occupano del confezionamento di fili e legacci: "Si tratta di imprese presenti anche all’estero. È per questo che riceviamo, tutti i giorni, richieste di informazioni da ogni parte del mondo".

"Sono felice di raccontare un altro piccolo passo della nostra azienda verso l’eliminazione della plastica", ha annunciato di recente Elisa Mazzavillani, vignaiola e titolare, assieme alla madre Marta Valpiani, dell’omonima cantina con sede a Castrocaro: "Da quest’anno, per legare i fusti delle viti alle bacchette, non useremo più la solita plastica verde, ma questo cordino in terralix, materiale innovativo progettato dalla forlivese Sabiomaterials. Non è la solita plastica fotodegradabile, che poi diventa microplastica. Mi piace condividere questo genere di informazioni, sperando di sensibilizzare chi, come me, vive appieno la campagna. Proviamo a lasciare un mondo più pulito di quello che abbiamo trovato". È già da tempo che Mazzavillani si impegna per rendere la propria attività più sostenibile: "Grazie ai pannelli solari, godiamo dell’autonomia energetica da almeno 10 anni e usiamo solo bottiglie in vetro alleggerito. Una scelta che consente di ridurre l’impiego di materie prime, le emissioni di ossidi d’azoto e anidride solforosa e i costi legati ai trasporti".

Maddalena De Franchis