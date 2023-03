La vera partita fuori dal campo: essere pronti

Marco Bilancioni

Dicono che non si possano prevedere i terremoti. Un’eventuale promozione in A1 del basket sarebbe metaforicamente anch’essa una forte scossa, fatto clamoroso e coinvolgente. È, appunto, anche prevedibile? O programmabile? Una squadra che da novembre a oggi ha perso una sola partita non è più una sorpresa, come hanno capito i tifosi che ne percepiscono l’elettricità. Perché il terremoto-promozione diventi pianificato e voluto, occorre chiamare in causa la società. Che certamente non partiva tra le favorite né con l’obiettivo dichiarato, ma è stata così brava che non può far finta di nulla. L’A1 costa tanto, è vero. E allora è questa la vera partita da vincere: farsi trovare, nel caso, pronti al terremoto.