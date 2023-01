‘La verità è un intreccio di voci. Dieci domande di Gitta Sereny’ Giorno della memoria: la discesa agli inferi di una giornalista

‘La verità è un intreccio di voci. Dieci domande di Gitta Sereny’ è il titolo dell’evento per commemorare il Giorno della memoria che coinvolge l’Emilia Romagna attraverso un incontro- spettacolo che si articola in varie città. A Forlì questo evento, rivolto alle scuole, si terrà domani alle 10,30 nella Sala San Luigi ed è fortemente voluto dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena e promosso da Romagna Iniziative con il patrocinio del Comune di Cesena in collaborazione con il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Fondamentale, nello spettacolo, è il ruolo della musica che, con la presenza delle allieve della classe di canto preparata da Alda Caiello e brani di grandi autori, unirà fortemente palco e platea.

Il progetto e la lettura sono realizzati dal noto attore e regista Rosario Tedesco in collaborazione con Luigi Pasquini.

La storia ruota attorno alla figura di Franz Stangl che fu comandante di campi di sterminio in Polonia, nel 1942-1943. Sopravvissuto alla guerra, Stangl fuggì in Brasile e nel 1967 fu arrestato e rinchiuso a Düsseldorf, in Germania. Nel 1971 Gitta Sereny, una giornalista inglese ebrea, nata in Austria e di origini ungheresi, intervistò Stangl nella sua cella per 70 ore, facendosi raccontare la sua vita, ponendogli le domande che da sempre assillano tutti, sul come e perché sia stato possibile l’orrore della guerra e dei campi di sterminio. La speranza di Gitta Sereny era quella di poter raggiungere una verità nascosta fra tante tenebre. Poi, 19 ore dopo il loro ultimo incontro, Stangl muore.

"Come un messaggero da tragedia greca – commenta Rosario Tedesco – Gitta Sereny, colei che pone domande, ha visto l’orrore ed è tornata indietro da quel confine, per noi inesplorato, per raccontarcelo. Oggi, nel nostro presente che vede la comunità sempre più spezzata e preda dei suoi peggiori istinti, oggi, il delicato ruolo di Gitta Sereny, credo debba esser affidato proprio alla comunità, ovvero al pubblico convenuto, che così non solo assisterà alla discesa ad inferos, ma ne diverrà parte attiva e motrice". Al centro dello spettacolo non saranno i personaggi ma le domande. Infatti a tutti gli spettatori verranno distribuite delle buste chiuse e colorate e, nell’ordine progressivo delle buste, saranno proprio loro a rivolgere domande a Stangl. Domande coraggiose come: perché? cosa hai fatto? cosa pensavi mentre lo facevi? Una serie di interrogativi per non dimenticare mai il passato.

Rosanna Ricci