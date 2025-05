La versione di Petetta: "Temporale inatteso. Ma abbiamo reagito"

"È stato un evento inaspettato: il quantitativo di pioggia che solitamente cade in un mese si è riversato su Forlì nel giro di mezzora o poco più. Per prassi, riceviamo i bollettini meteo prodotti dall’Arpa dell’Emilia Romagna, ma stavolta non avevamo ricevuto niente".

A parlare è l’assessore comunale alla Mobilità e alla Transizione ecologica ed energetica Giusppe Petetta. È lui a fare il punto della situazione: "Tutta la Romagna era classificata con il colore verde – argometa Petetta –. Lo dico per chiarezza, non con toni polemici. Nessuno di noi poteva aspettarsi una simile quantità d’acqua in così poco tempo. Da questo punto vista, dunque, possiamo dire che il temporale di ieri, soprattutto in termini di millimetri di pioggia caduta solo in un’ora, ha colto di sorpresa l’intera città. Nonostante questo, la macchina comunale si è subito attivata per risolvere e contenere le situazioni più critiche. Dedalo, la società consortile che ha in gestione la manutenzione delle nostre infrastrutture stradali, è intervenuta nella notte per chiudere i sottopassi di via Edison e via Costiera. Entrambi, ravvisato il deflusso dell’acqua nel giro di poche ore, sono stati riaperti al transito in prima mattina. Non abbiamo riscontrato danni o criticità ad altre infrastrutture".

Petetta poi affronta quello che sembra essere il vero nervo scoperto smascherato dal nubifragio di martedì: le fogne. Ma Petetta resta sul tecnico e aggiunge pennellate di diplomazia: "Per quanto riguarda le fogne, la cui gestione e il coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento dal primo gennaio 2025 sono passate in mano ad Hera, non sono emerse situazioni di forte criticità, al netto di un evento improvviso e di forte intensità che ha scaricato sulle condotte locali delle vere e proprie secchiate d’acqua, creando l’ormai noto e inevitabile effetto imbuto".

Capitolo scuole, e stavolta a parlare è l’assessora Paola Casara: "I nostri tecnici hanno svolto decine di sopralluoghi per verificare la sicurezza e l’agibilità degli edifici. Tutti gli impianti di pompaggio, recentemente revisionati, hanno funzionato. Le lezioni si sono svolte regolarmente".