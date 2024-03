La Via Crucis ricorda il dramma. Luca e Fulvia: "Grazie ai tanti aiuti. Di nuovo a casa dopo 10 mesi"

La Via Crucis cittadina, guidata venerdì sera per le vie del centro storico dal vescovo mons. Livio Corazza, è partita da Porta Schiavonia, come segno di vicinanza per l’alluvione. In testa la croce portata dagli scout, seguita dal vescovo, i cantori, i lettori e i fedeli. Il corteo ha imboccato corso Garibaldi, a sua volta colpito dall’esondazione del fiume Montone, e ha toccato piazza Melozzo, vicino alla chiesa della Trinità, e la colonna della Madonna del Fuoco in piazza del Duomo, per poi concludersi in Cattedrale. Il rito è stato scandito dalla lettura della passione di Cristo e dalle meditazioni con le testimonianze di chi ha vissuto il dramma dell’alluvione.

Fulvia Tassinari e Luca Bendandi hanno quattro figli e vivono in un appartamento al primo piano nel quartiere dei Romiti. Hanno raccontato che "l’acqua è arrivata veloce, rumorosa, sporca e implacabile. Ci siamo rifugiati ai piani più alti, negli appartamenti dei nostri vicini, senza poter far nulla ma cercando di mantenere la calma". Poi il ricordo di quella notte angosciante e la successiva consapevolezza di aver perso tutto. La famiglia Bendandi è rientrata in casa solo l’8 marzo, quasi 10 mesi dopo il disastro, "dopo tante fatiche, sacrifici, inconvenienti e molte spese". Ma hanno pure sottolineato che "non riusciamo a vedere l’accaduto solo come una cosa negativa. Abbiamo cercato di comprendere il vero peso di questa croce e ci siamo accorti che non l’abbiamo portata da soli… davanti a noi c’è sempre stato Gesù, che ha percorso la stessa e faticosa strada verso il Golgota. A portare la croce con noi c’erano i nostri figli, i nostri genitori, i nostri fratelli, cugini, zii, vicini di casa… In quei giorni molti volontari, giovani, compagni di scuola sono accorsi in aiuto e hanno portato e condiviso la nostra croce".

Stefania Garito è referente della Caritas dei Romiti e a sua volta alluvionata. Anche lei ha riflettuto sulla tragedia: "Tutti si sono impegnati con forza e coraggio per ripulire le case dal fango e l’aiuto dei tanti giovani arrivati da ogni parte d’Italia è stato fondamentale. La mia esperienza è un testamento tangibile dell’importanza di essere presenti per gli altri nelle situazioni di emergenza. È un privilegio essere parte di una comunità che si è unita nel momento del bisogno, dimostrando che insieme si può superare qualsiasi avversità".

Alla processione erano presenti, fra gli altri, il parroco dei Romiti don Loriano Valzania, quello del centro storico don Nino Nicotra, il rettore del seminario (a sua volta alluvionato) don Andrea Carubia, e l’assessore al welfare Barbara Rossi. In duomo è stato trasmesso un videomessaggio del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini: "Non riusciremo a dare mai una risposta al dolore dell’uomo, perché il dolore sarà sempre una domanda che ci tormenterà, però la risposta di Dio è Gesù sulla croce, che diventa una presenza". Pizzaballa ha poi sottolineato che "Forlì l’anno scorso ha vissuto un momento drammatico, di grande dolore con l’alluvione, ed è molto bello che ora vi ritroviate per pregare, per unirvi, ma anche per ricordarvi di tutti quelli che sono nel dolore".

Al termine, mons. Corazza ha affermato: "Dovremmo riuscire a far tesoro del dolore e delle sofferenze che proviamo per poter condividerli con chi soffre fra noi. La pietra, del sepolcro di Gesù, non è rimasta chiusa per sempre, ma è stata ribaltata, donando e ridando vita, e anche noi dobbiamo essere testimoni di amore".