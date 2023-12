La vicesegretaria comunale. Roccalbegni va in pensione

Venerdì sera, al termine del consiglio comunale di Portico e San Benedetto, il sindaco Maurizio Monti ha salutato e ringraziato la vicesegretaria comunale Monica Roccalbegni, che conclude il servizio per andare in pensione con la legge Fornero fra dieci mesi. "In questi anni di servizio nel nostro comune, ci siamo trovati sempre bene, per cui la ringraziamo tutti uniti, maggioranza e minoranza. Augurandole un futuro sereno e attivo in famiglia e dedicato agli affetti, ci dispiace che ci lasci". Aggiungono i consiglieri di maggioranza Marzia marchesini e Federico Pace: "Unendoci ai ringraziamenti sentiti, della dottoressa Roccalbegni vogliamo sottolineare la sua grande disponibilità tutte le volte che abbiamo avuto bisogno". Monica Roccalbegni di Modigliana, sposata con Andrea De Lorenzi (e due figli) e dipendente dell’Unione dei Comuni, ha svolto il servizio per 41 anni, ultimamente in Comune a Modigliana per l’Unione con sede a Predappio.

"Dal 2018 – racconta – ho ricoperto anche il ruolo di vice segretaria comunale di Portico, dove mi sono trovata bene". A sostituire Monica Roccalbegni in comune a Portico sarà Morena Bonucci Amadori, attualmente in servizio nel comune di Predappio, svolgendo il servizio in entrambi. "Il ruolo del segretario comunale – commenta il sindaco Monti – resta molto importante, specialmente nei piccoli comuni, dove abbiamo meno strumenti e possibilità per districarci fra i problemi della burocrazia e l’interpretazione delle leggi, spesso complesse e a volte apparentemente contraddittorie".

Quinto Cappelli