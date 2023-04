La vicesindaca Zoli diventa responsabile del dipartimento giustizia per Fratelli d’Italia

E’ Silvia Zoli, vicesindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la nuova responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia. Avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, Zoli esercita la professione forense da 28 anni. "Un’importante esperienza nel campo legale unita a quella amministrativa e alla passione per la politica, fanno di Silvia Zoli una preziosa risorsa per Fratelli d’Italia – spiega Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale –. Con lei la struttura del partito si arricchisce di una preziosa figura che si occuperà a livello provinciale di giustizia".

Fresca di nomina, Zoli ringrazia "l’Onorevole Buonguerrieri e i vertici provinciali di Fratelli d’Italia per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Consapevole dell’importanza del tema della giustizia nello scenario attuale, accetto volentieri l’incarico che intendo onorare mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per la crescita di politiche attente alle problematiche dei cittadini e del territorio".