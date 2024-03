La Vietina si ritira: "No a una terza lista"

"In questo momento difficile della ricostruzione del dopo alluvione e frane e del dopo terremoto, Tredozio avrebbe bisogno di unità, non di divisione. Quindi, se io devo fare una terza lista, come mi chiedono i miei sostenitori, non mi candido, perché i cittadini si troverebbero di fronte a divisioni incomprensibili". Lo sostiene l’attuale sindaca di Tredozio, Simona Vietina, alla guida del comune della valle del Tramazzo da dieci anni e già deputata di centrodestra durante il primo mandato.

Ma perché l’attuale prima cittadina parla di "terza lista"? Ormai sembrerebbe sicura la candidatura di Roberta Bennati, responsabile da oltre un anno del circolo di Fratelli d’Italia di Tredozio, 61 anni, originaria di Modigliana, istruttore direttivo presso la segreteria generale del Comune di San Lazzaro di Savena (in provincia di Bologna), dove lavora. Bennati da otto anni ha anche una casa a Tredozio. Alla domanda se si fosse candidata a sindaco, qualche tempo fa Bennati rispose al Carlino: "Al momento sono a disposizione per un impegno nel territorio. In quale ruolo? Ci stiamo ragionando. Ma lo deciderò più avanti, magari insieme ai miei compaesani, al mio partito e agli alleati di centrodestra".

La sindaca Vietina aveva avuto alcuni incontri anche col centrosinistra in vista di una sua ricandidatura al terzo mandato. Ma la trattativa sembra saltata: Pd e alleati sembrano più orientati a formare una sua lista con un loro esponente candidato a sindaco. I ben informati parlano di un tecnico, originario di Tredozio, che lavora in un comune del Cesenate, dove vive anche con la famiglia, e che potrebbe andare presto in pensione. Ecco perché Simona Vietina si chiama fuori: "Chi non abita a Tredozio, ma nel Cesenate o a Bologna farà molta fatica ad amministrare Tredozio nel periodo difficile della ricostruzione. Io non condivido questa scelta e non sono disposta ad entrare in una lista del genere, con un candidato a sindaco che abita nel Cesenate. Se non fossi sindaco, non avrei neppure i permessi da scuola come attualmente. Quindi avrei anche poco tempo per impegnarmi". E sottolinea: "Tempo fa avevo anche proposto di formare una sola lista civica trasversale, tutti insieme, da destra a sinistra. Ma la proposta non è stata accettata. Mi sarei ricandidata se si fosse deciso di creare una sola lista o al massimo due, se cioè si fosse ritenuta opportuna ancora la mia professionalità, la disponibilità e l’esperienza dopo tutto quello che ho fatto durante il difficilissimo periodo dell’alluvione, dell’isolamento del paese, delle frane, del terremoto e della ricostruzione. Così, invece, non vedo spazio e opportunità di formare tre liste".

Ma la Vietina si ritira quindi dalla politica? L’interessata da pochi mesi è referente regionale della nuova Democrazia Cristiana: "Resto a servizio del territorio. Faccio un passo indietro a Tredozio, se la mia professionalità ed esperienza non sono più ritenute opportune". E conclude: "Di sicuro il Comune di Tredozio avrebbe bisogno di un sindaco che abiti in paese per essere presente tutti i giorni".