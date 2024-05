La violenza di genere: sei storie per riflettere

Il Teatro Testori di Forlì ospiterà stasera alle ore 21 (serata sold out), e domani alle 16.30 uno spettacolo teatrale dal titolo ‘La sala d’attesa’, scritto da Stefania De Ruvo e diretto da Stefania Polidori, realizzato dall’associazione culturale ‘Il Sicomoro’. Lo spettacolo tratta argomenti problematici e di grande attualità, come femminicidi, stupri e violenze domestiche, mettendo in primo piano la violenza di genere e le sue dinamiche. L’opera è strutturata in dialoghi e monologhi, interpretati da Elena Balocchi, Azzurra Bernabei, Marta Boscherini, Sara Brasini, Giulia Foschi e Margherita Persiani. Le attrici affronteranno sei storie tematiche: Ostaggio, Omertà, Botte, Coma, Acido e Incesto. Storie di donne diverse, ma legate tra loro da un unico tragico filo conduttore.

Le scenografie, realizzate da Barbara Berardi, Elena Giorgini, Laura Tedaldi e Sandro Foschi, e il progetto luci curato da Flavio Colonna e Federica Cicognani daranno vita ad un’atmosfera molto intensa, finalizzata a coinvolgere il pubblico nelle narrazioni. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani del territorio e promuovere un cambiamento culturale, in particolar modo negli uomini. Il tutto grazie anche alla collaborazione della diocesi e dell’Azione Cattolica.

"L’iniziativa utilizza il potere del teatro per educare e stimolare riflessioni sul tema – spiegano gli organizzatori – poiché coinvolgere i giovani in un’attività teatrale formativa e costruttiva crea comunità, rispetto delle regole e riconoscimento dell’importanza del proprio ruolo e di quello altrui".

Lo spettacolo è totalmente no profit e i ricavati saranno destinati a un progetto benefico in favore delle persone in difficoltà. Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare l’Associazione Culturale ‘Il Sicomoro’ al numero di telefono 3518612292 o tramite email all’indirizzo associazioneilsicomoro@gmail.com.

r.r.