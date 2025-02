La visita del ministro: "I mosaici del volo, una meraviglia. Ripa, si coinvolgano anche i privati"

"La mia presenza qui dimostra che il Ministero della Cultura ha a cuore questa meraviglia". Alessandro Giuli fuga ogni dubbio sulla volontà di agevolare la creazione di un museo che valorizzi e soprattutto renda visibili al pubblico i mosaici del volo che si trovano nell’ex Collegio aeronautico, dove oggi c’è la scuola media ‘Caterina Sforza’, in piazzale della Vittoria.

Giuli, accompagnato dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha iniziato la sua giornata forlivese giocando d’anticipo: alle 11.45 è già davanti alla scuola (la visita era in programma alle 12). Dopo una piccola introduzione curata da Stefano Benetti, dirigente comunale del Servizio cultura, tocca alla storica dell’arte Emanuela Bagattoni illustrare al ministro i mosaici. L’intenzione del Comune, che aspetta l’ok della Soprintendenza, è come detto quello di creare un museo dei mosaici, così da aggiungere un altro tassello all’offerta culturale della città.

Le parti non sembrano vicinissime, visto lo scambio di battute tra la soprintendente Federica Gonzato e il sindaco Gian Luca Zattini: Gonzato chiede di trovare un modo per creare spazi più ampi, Zattini ribadisce la possibilità di posizionare anche pareti provvisorie. L’amministrazione comunale confida che attraverso Giuli la Soprintendenza possa accettare un compromesso. Proprio il sindaco, parlandone con Giuli, ha spiegato la necessità "di separare la parte scolastica da quella del museo. Non è semplice. Ci piacerebbe intervenire anche negli spazi esterni, che sono meravigliosi".

Dopo la pausa pranzo, trascorsa in municipio con un piatto di cappelletti al ragù davanti, il ministro ha effettuato un sopralluogo nell’ex convento della Ripa. L’immobile che si trova tra via della Ripa e via Giovine Italia riceverà – questo è stato confermato – un finanziamento ministeriale di quasi 13 milioni di euro così da creare, con un primo stralcio, la sede dell’Archivio di Stato di Forlì e degli Archivi Generali, questi in parte distrutti nell’alluvione di maggio 2023.

"Da parte del ministero c’è la volontà di recuperare l’edificio, ma è chiaro che serve l’impegno economico di altri soggetti". Il sindaco Zattini stima che per rimettere in sesto l’ex convento serviranno circa 50 milioni di euro. Il ministro Giuli, durante la visita di ieri pomeriggio, ha chiesto di coinvolgere nel progetto anche le aziende del territorio. I rappresentanti dell’Agenzia del Demanio hanno confermato che a breve sarà disponibile la documentazione per assegnare la progettazione dei lavori del primo lotto, coperti dal finanziamento ministeriale di 12,7 milioni.

Il sito si estende su una superficie di 23mila metri quadrati e il suo chiostro misura 1.570 metri quadrati, uno dei più grandi d’Europa. Oltre alla parte archivistica, la Ripa dovrà ospitare spazi multimediali per la cultura e uno studentato "da 150-170 posti" (questa la stima fatta dal predecessore di Giuli, Gennaro Sangiuliano). Giuli ha ascoltato attentamente.